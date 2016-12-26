اللجنة الأمنية ورابطة فرق اﻷحياء بجازان يتبحثان الجوانب اﻷمنية لمسابقات الرابطة

أستقبل سعادة مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة بالمنطقة اللواء ناصر بن صالح الدويسي بمكتبة مجلس إدارة رابطة اﻷحياء لكرة القدم بحضور مدير إدارة العلاقات العامة واﻹعلام النقيب نايف بن عبدالرحمن حكمي في لقاء أتسم بالشفافية والوضوح جرى فيه تباحث المواضيع ذات اﻹهتمام المشترك جاء في مقدمتها الجانب اﻷمني.

وذلك من أجل الإهتمام بشباب المنطقة حيث أكد اللواء الدويسي أنها من أولويات اهتمامات أمير المنطقة وحرص الدولة المباركة وتسخير كافة إلامكانات اﻵلية والبشرية لخدمة المنطقة وشبابها والحفاظ على أمنها

في كافة الجوانب.

من جهته بين رئيس مجلس إدارة الرابطة اﻷستاذ هادي دغريري ان رابطة فرق الأحياء لكرة القدم هي هيئة مستقلة تعمل تحت إشراف الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم وهي الجهة المسؤولة عن مسابقات فرق الأحياء لكرة القدم.

مضيفا بأنه بفضل الله تم تسجيل (211) فريق وأكثر من (7000) لاعب من مختلف محافظات المنطقة برابطة فرق الأحياء بمنطقة جازان.

مبينا بأن رابطة جازان تعتبر الأولى على مستوى الروابط بمناطق المملكة من حيث عدد الفرق واللاعبين.

وعن دور الرابطة بين الدغريري بأنها تقوم بالتنظيم والإشراف على مسابقات فرق الأحياء وفق لوائح وأنظمة معتمدة من الرابطة الرئيسية بالإتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

حيث ساهمت بشكل كبير في عدة جوانب منها الإجتماعية والثقافية والأمنية من خلال تسجيل جميع الفرق والمنتسبين لها من إداريين ولاعبين عبر الموقع الإلكتروني للرابطة.

وفي ختام حديثة أشاد رئيس مجلس إدارة الرابطة بالتواجد اﻷمني والجهود التي تبذلها شرطة المنطقة في المنافسات التي ينضمونها مقدما شكره الجزيل لكافة أفرع الامن العام على هذه الجهود التي تصب في خدمة الصالح العام.