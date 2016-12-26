الاستاذ/محمد بن سالم العطاس مدير عام التعليم بمنطقة جازان سابقا

التقاعد :

كان من المفترض ان يتم تقاعده في 1/7/1417هـ، حسب ما هو عليه تاريخ ولادته في البطاقة الشخصية، لبلوغه سن التقاعد (ستين سنة) فقد كان المثبت انه من مواليد عام 1357هـ ، ولكن في الواقع هو من مواليد عام 1362هـ، الا انه بعد حصوله على شهادة الكفأة المتوسطة وبعد أن عرض عليه العمل معلما، اضطر في الالحاح على ادارة الاحوال المدنية حينها ليزيدوا من عمره، لذلك كان تاريخ احالته على التقاعد حسب الانظمة في هذا التاريخ ، لكنه صدر قرار معالي وزير المعارف رقم 42/4/3/138/8 في 24/7/1417هـ بتمديد خدمته الى 5/5/1418هـ ، وقبل أن تنتهي فترة التمديد هذه، طلب معالي الوزير من مجلس الخدمة المدنية تمديد خدماته ايضا لمدة سنتين، اعتبارا من 5/5/1418هـ، وقد تمت الموافقة، واستمر يمارس عمله بكل همة ونشاط، ولكنه في 1/7/1419هـ وقبل نهاية التمديد المحدد، تقدم بطلب اعفائه واحالته الى التقاعد، لذلك صدر قرار معالي وزير المعارف بالموافقة له على ذلك، وقد كانت مجموع خدماته (واحد واربعين عاما وخمسة وخمسين يوما) قضاها كلها في منطقة جازان وفي التعليم، ما بين مدرس، ومدير مدرسة ومراقب، ورئيس شؤون الموظفين، ومفتشا اداريا، ومساعدا لمدير التعليم، ومديرا للتعليم، ومديرا عاما للتعليم بمنطقة جازان.

وقد اقام له زملائه ومحبوه حفل تكريم كبير بمناسبة تقاعده، وكان ذلك في 11/8/1419هـ، في مركز التدريب الكشفي بجازان، حضره معالي امير منطقة جازان، الامير محمد بن تركي السديري، وسعادة وكيل الامارة، والوكيل المساعد، ومديرو العموم في الادارات الحكومية، واعضاء مجلس المنطقة، وعدد كبير من المشايخ والاعيان، والمشرفون التربويون، بلغ عدد هولاء الحضور ما يقارب الالفين وخمسمائة رجل، القيت فيه الكلمات والقصائد، وقدمت فيه الهدايا والدروع والشهادات، وشارك فيه معالي وزير المعارف الدكتور محمد بن احمد الرشيد ـ رحمه الله ـ بكلمة قيمة، القاها نيابة عنه المشرف التربوي هادي يحيى طالبي ، وقد جاء في هذه الكلمة، بعد حمد لله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، قوله : (قليلون هم الرجال الذين اذا عرفتهم ذكرتهم، واذا ذكرتهم فاح من ذكراهم العبير، ومن هولاء القلة الاخ الكريم والمربي الفاضل الاستاذ محمد بن سالم العطاس، حفظه الله وادام عطاءه لهذا الوطن الغالي وبارك فيه، فإن اول ما يطالعك حين تلقاه ذلك الاشراق في المحيا، الذي هو علامة على إشراقه العامر بالمحبة والاخلاص، فإذا عرفته عن كثب ازددت له مودة وتقديرا، فهو على خلق رفيع ، وادب جم، وقدرة كبيرة على التحمل، وقوة في الحجة وسعة في الخبرة، ولقد كافح في سبيل التعليم حتى اصبح واحدا من رواده في منطقة جازان، وكان يحمل بعض الاخوة المعلمين القادمين من بعض الاقطار الشقيقة على كتفيه، ويصعد بهم الى المدارس القابعة في رؤوس الجبال ، حتى لا تضيع فائدة على الطلاب، بل كان يرسل اليهم احيانا بالطعام والشراب.

وعندما تشرفت بهذا المنصب الذي انا فيه، كنت مطمئنا غاية الاطمئنان أن أي صعوبة أو مشكلة في جازان ـ سوف تحل ـ ما دام الاخ الفاضل محمد بن سالم العطاس موجودا، فقد كان الجميع يثقون به وبنزاهته ورجاحة رأيه ويقبلون بحكمه، حتى أن صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ وهو من هو ، شرف مكتب الاخ الاستاذ العطاس بزيارته لما سمعه عنه من ثناء الناس.

ايها الاخوة الاعزاء:

كنت أرجو أن اكون معكم في هذا اللقاء، لأسعد بصحبتكم وآنس، ولأودع أخي وزميلي الاستاذ العطاس، ولأشكره على ما قدم، وأطلب اليه الا يحرم التعليم من خبراته وعطائه، وهذا ما أؤمله، بل واكاد أجزم به، فإن الرجل الذي احب رسالة التعليم وأخلص لها هذه المدة الطويلة من الزمن لا يمكن أن يبتعد عنها، وقد رجوته أن يبقى في وزارة المعارف مدة أطول، معبرا بذلك عن رغبتي ورغبة زملائي المسؤولين في الوزارة ورغبة ابناء المنطقة، ولكنه آثر التقاعد، أرجو الله له عمرا مديدا حافلا بالعطاء.

ولئن حالت بيني وبين الحضور اليكم بشخصي بعض المسؤوليات والارتباطات، فانا معكم بقلبي ودعائي، واسال الله لنا جميعا التوفيق الى ما فيه مرضاته وعز الوطن ورفعة شانه ، وان يجمعنا دائما في مواسم الخير والعطاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . محمد بن احمد الرشيد ــ وزير المعارف

وكان مما القي في هذا الحفل قصيدة عصماء، رائعة ومعبرة، للشاعر الكبير الاستاذ/علي بن احمد علي النعمي (رحمه الله وغفر له ) ومنها:

أحبتي أي فل هاهنا عبقا ## أم أي برق على هاماتنا خفقا

أم أي لحظة صفو غامر هبطت ## على الجوانح ، ام ماذا هنا اندفقا

داعي الوفاء دعاهم فالتقوا زمرا ## شوقا لتكريم شهم في العطا سمقا

وتسكب النبض ودا ما تجيش به ## صدورها، ووفاء ظل متسقا

والحق انا وفي الجمع المهيب هنا ## نكرم العلم في العطاس والخلقا

فصال في حومة الميدان مدرعا ## بالصبر والحلم حبا للذي ارتفقا

وما المدارس الا كانت كالصغار على ## بساطه لم يميز ايها اعتنقا

يعطي لهذي كما يعطى لتلك وقد ## يزور تلك وهذي بغتة غسقا

منقبا عن مدى التحصيل مبتعدا ## عن التقارير من مجموعة الفرقا

تلقاه في كل حين باسما وترى ## على محياه من نبل الخلال وقا

وحين تصغي اليه في محاورة ## يوما تردد تقديرا له صدقا

فما تطاول في امر على احد ## زهوا ولا صد عان بابه طرقا

ولا تحامل اعجابا بمنصبه ## على زميل يؤدي واجبا حنقا

وحارب الدس والتشكيك معتمدا ## على التثبت حتى يعبر النفقا

ويكشف الزيف والتغرير في ادب ## جم ليفتح في الاشياء ما انغلقا

وما تثنه اساءات ولا جمحت ## به الظنون وظل الرائد اللبقا

والان ماذا لمن اعطى وآب إلى ## خط النهاية لا رعبا ولا فرقا

وسلم الدور والكرسي مغتبطا ## لصاعد بعد عمر من ضنى وشقا

وودع الصحب والاقران واختلجت ## في صدره آهة فالزورق انزلقا

وفي الختام تحايانا الى علم ## حر مرب خلاف الطيب ما عشقا

نجله لصفات فيه ترفعه ## قدرا ونذكره حبا بما صدقا

حاله بعد التقاعد:

لم يركن الى الخمول والكسل، وطلب الراحة والدعة، بل اتجه بنشاطه اتجاها يتعلق بالعلم والبحث والدراسة، فاحسن تنظيم وقته واستغلاله، فكانت له اوقات معينة في مكتبته الخاصة في بيته، في الصباح وفي المساء، يعيشها بين كتبه وابحاثه ومؤلفاته، حتى اخرج للناس كتبا مفيدة ونافعة، كانت خلاصة عمله وخبراته ونتائج بحوثه واطلاعاته ودراساته، وفقه الله ونفع به وثقل بها في موازين حسناته، وختم له ولنا بالصالحات من الاعمال والاقوال والنيات ، وبارك له في عمره وقوله وعمله وكتاباته، وبارك له في وقته وجهده ونيته وذريته.

انتاجه العلمي:

له عدة مؤلفات مطبوعة، وبعضها في دور الاعداد للطباعة، وهي كتب تربوية متخصصة ، وتحوي الشيء الكثير من الابحاث والتجارب الشخصية، والممارسات الادارية ، والذكريات الجميلة المفيدة، تكلم فيها واسهب عن الادارة وعن التعليم، وعن مسيرته فيهما، وتجاربه التي مربها، وعن خبراته التي اكتسبها بعرق جبينه وعصاميته، على مدى اثنتين واربعين سنة، هي مدة خدمته الوظيفية في هذا القطاع الحيوي المهم.

له اسلوب رائع وقوي في كتاباته، وله جلد وصبر في بحوثه وتأليفاته، فهو يتميز بالنفس الطويل، ويركز على التعليقات والشروحات التوضيحية، ولا يغفل عن الاستشهاد بأقوال واراء المتخصصين، وحسن اختياره لكل ما يورده منها، مع حرصه الشديد والواضح على سلاسة العبارة وقوتها ووضوحها، وحسن الانتقال فيها من الاقوال والنظريات التربوية العلمية والادارية الى التجارب الذاتية، والذكريات الشخصية، في ممازجه جميلة ومفيدة، تفيد المتلقي ولا يمل منها، بل تركز المعلومة حتى لا ينساها، مع التبسيط والتخفيف من ثقل المادة العلمية وصعوبة فهمها، وله من الكتب المطبوعة والمنشورة في بعض المكتبات ودور النشر العديد، وهي على النحو التالي :

1. ذاكرة مدير تعليم (قراءات وخبرات)، وهي مبسوطة في سبعة كتب، تحتوي على سيرته الشخصية العلمية والعملية، ثم خبراته وتجاربه، والبحوث المتعلقة بجميع نواحي التعليم العام في المملكة العربية السعودية، وتطوره والانشطة المصاحبة للتعليم والتفتيش والادارة، وهذه الكتب على النحو التالي : (الكتاب الاول: الدراسة في التعليم العام ، الكتاب الثاني : التدريس، الكتاب الثالث : النشاط المدرسي والتدريب، الكتاب الرابع : الادارة المدرسية، الكتاب الخامس : شؤون الموظفين والتفتيش الاداري والتفتيش الفني، الكتاب السادس : الادارة، الكتاب السابع : الادارة التعليمية) (وكلها مطبوعة) .

2. قراءات في اتخاذ القرارات الادارية (النظرية والتطبيق) (مطبوع).

3. قراءات في الاتصال والتواصل في المنظمات الرسمية (النظرية والتطبيق) (مطبوع).

4. دراسات في العمل (مطبوع).

5. الفساد الاداري في المنظمات الرسمية (مطبوع).

الحالة الاجتماعية:

تزوج من الفاضلة فوزية بنت محمد محسن العطاس (حفظها الله)، ولهما من الاولاد تسعة ثلاثة ابناء وست بنات والابناء هم :

1. عبدالله مدير مدرسة .

2. خالد استشاري امراض جلدية.

3. هشام محاضر في جامعة جازان.

والبنات كلهن على مستويات عالية في التعليم.

بارك الله فيهم وجعلهم قرة عين لوالديهم ونفع بهم .

هذه الماحة مختصرة لعلم من اعلام منطقتنا، ومن اعلام المملكة العربية السعودية، جد واجتهد وبذل وواصل، ونفع الله به في افضل مجال واجله، في التعليم الذي هو مقياس الامم، وسلم نجاحها وارتقائها الى المعالي والقمم .

وفقه الله وختم له بالصالحات، واعظم له الاجر والمثوبة، وجعل كل ما قدمه مثقلا في موازين حسناته، ورافعا لدراجاته، وغفر له ولوالديه ولزوجه وذرياته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محبكم : عبد الله بن علي قاسم الفيفي

ابو جمال ـ الرياض