لجنة التنمية الأهليه بمحافظة العيص تقيم معرض الأسر المنتجة 

اختتم معرض (منتج اسرتي اجود 2) الذي نظمة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة العيص برامجة المتعدده والذي شهد حضور كبير وصل عدد الزائرات إلى نحو 600 زائرة يوميًا، حيث نجح المعرض في جذب هذه الأعداد غير المسبوقة هناك.

فيما أكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة العيص عمر سعد العنمي بان لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة العيص تحرص على تنظيم المعارض والبرامج الهادفة لأهالي العيص التي تساعم في نشر ثقافة العمل بين السيدات والفتيات كذالك توعية الاهالي بما يتناسب مع طبيعة المشكلات التي تواجه الاسرة مشيرا الى ان لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية تعنى وتركز في برامجها على ما يهم المجتمع وخاصة اقامة معرض (منتج اسرتي اجود 2) الذي افتتحه محافظ العيص على البريكيت الذي يعد داعم وحافز لعمل الأسرة بشكل ايجابي .مضيفا بان المعرض صاحبه محاضرات توعويه بمواضيع مختلفة. مشيرا الى ان الأسر التي عرضت أعمالها ٢٥ أسرة من أصل ٦٠ أسرة بالمحافظة والتي حظيت بدورات تثقيفية وتوعويه لتمكنهم من خوض العمل كأسر منتجة .

ومن جانبه اوضح المدير التنفيذي لبرامج لجنه التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة العيص عثمان سعد العنمي ان اللجنة تستهدف البرامج الاجتماعية التي يكون لها الأثر الإيجابي على المجتمع فاليوم سعدنا بافتتاح سعادة محافظ العيص لمعرض الأسر المنتجة بالاضافة للبرامج المصاحبة لهذا التجمع فهناك برنامج التدريب على كيفية التعامل مع المراهقين والمراهقات والذي تقدمه المستشارة الاسرية نهله حامد الجمال سفيرة التسامح والسلام الدولي حيث تعد من المواضيع الهامة لحماية الناشئة وكيفية التعامل الصحيح معهم بهذه المرحلة بالإضافة لبرنامج التدريب على فن الحوار مع الآخرين وكذلك التدريب على كيفية التغلب على المشاكل الزوجية وخاصة بعد الإحصائيات الاخيرة التي أظهرت زيادة عدد حالات الطلاق بالمجتمع حيث بلغ عدد الحضور يوميا اكثر من 600 سيدة

والجدير بالذكر ان لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة العيص قدمت خلال العامين الماضية اكثر من ٤٤برنامج اجتماعي تنوعت مابين الترفيهية والأسرية والحرفية .وكما تحرص ادارة البرامج على تخطيط البرامج التي يكون لها الأثر الإيجابي على الفرد والمجتمع.