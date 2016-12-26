هنا تفاصيل .. الإطاحة بعصابتين من جنسيات مختلفة

تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بعصابة من الوافدين مكونة من ثمانية أشخاص في العقد الثالث من العمر (6 باكستانيين وأفغانيين)، تخصصت في سرقة بطاريات الجهد الكهربائي لأبراج شركات الاتصالات والمولدات الكهربائية المشغلة لها.

وقال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض إنه فور ورود بلاغات عن السرقات، تم وضع خطة أمنية أسفرت عن توافر معلومات تشير إلى تورط مجموعة أشخاص من الجنسية الباكستانية والأفغانية بالوقوف خلف تلك الحوادث، ومن خلال كمين محكم تم الإطاحة بهم.

وأشار إلى أنه بسماع أقوالهم الأولية، أقروا بالتخطيط المسبق لسرقة ثلاثين بطارية بمنطقة الرياض وسبعين بطارية بمحافظة الرس بمنطقة القصيم موزعين الأدوار فيما بينهم، وقاموا بالإرشاد عن مكان إخفاء المسروقات .

من جهة أخرى، تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط ثلاثة جناة (سعوديان وفلسطيني) في العقد الثالث من العمر إثر قيامهم مجتمعين بالتخطيط المسبق لارتكاب تسعة حوادث، تمثلت في استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب أموالهم ومقتنياتهم الشخصية، وكذلك تكسير زجاج السيارات وسرقتها أثناء وقوفها، موزعين الأدوار وتقاسم المسروقات فيما بينهم.

وأكدت الشرطة أنه جرى إيقافهم جميعاً لكشف مدى علاقتهم بحوادث السرقات الأخرى المقيدة ضد مجهول، حيث تم تحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.