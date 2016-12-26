شاهد .. CTG-ST الهاتف المضاد للانفجارات !

في الفترة التي انتشرت فيها أخبار حوادث الانفجار التي تعرض لها الهاتف جلاكسي نوت 7 واستدعائه من قبل سامسونج حاولت شركة روسية استغلال ذلك من خلال الاعلان عن هاتف تدعي أنه مضاد للانفجار.

الشركة هي Zavod Goreltex المختصة بانتاج المعدات الالكترونية المضادة للانفجار من قبيل صناديق توزيع خزانات ولوحات التحكم وقواطع الدوائر الكهربائية ومحطات التحويل وأجهزة الانذار .

أما الهاتف الذي أعلنت عنه الشركة فجاء تحت اسم CTG-ST وهو نموذج محسن من هاتف سابق للشركة ويعتبر بالإضافة لكونه مضاد للانفجار من الهواتف المخصصة للاستخدام خلال الأعمال الخطرة والوعرة كالعمليات العسكرية أو الاطفاء.

المواصفات التقنية للهاتف تشمل شاشة 2,2 إنش بدقة 240: 320 بيكسل مع معالج ميديا تيك وذاكرة داخلية 1 جيجابت فقط ولكن مع امكانية التوسعة ببطاقة خارجية والكاميرا الخلفية بدقة 3 ميجابيكسل أما البطارية فهي بسعة 2500 ميلي أمبير ويعتبر الهاتف مقاوم للماء والأتربة بمعيار IP67 .

ولايعتبر بذلك من الهواتف الراقية وفق المواصفات التقنية التي يأتي بها ولكن يبقى خياراً مهماْ للأشخاص أو الشركات التي تعمل في مجالات عمل خطرة تحتاج لقوة هكذا هواتف .