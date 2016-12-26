 “مهارات التواصل الاجتماعي” دورة للأيتام في جازان | فيفاء أون لاين
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

“مهارات التواصل الاجتماعي” دورة للأيتام في جازان

“مهارات التواصل الاجتماعي” دورة للأيتام في جازان
فيفاء أون لاين- جازان

تنفذ اللجنة التطويرية العلمية للأيتام بالقسم النسائي في جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية بمنطقة جازان الخميس المقبل ، دورة تدريبية بعنوان “مهارات التواصل الاجتماعي”, وذلك في مقر قاعة التدريب بالجمعية.
وتهدف الدورة لتعريف الأيتام بمفاهيم التواصل الاجتماعي وطرقه والفوائد المرجوة منه، سعياً لتدريبهم ودمجهم مع أقرانهم من أفراد المجتمع .

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