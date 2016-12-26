“مهارات التواصل الاجتماعي” دورة للأيتام في جازان

تنفذ اللجنة التطويرية العلمية للأيتام بالقسم النسائي في جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية بمنطقة جازان الخميس المقبل ، دورة تدريبية بعنوان “مهارات التواصل الاجتماعي”, وذلك في مقر قاعة التدريب بالجمعية.

وتهدف الدورة لتعريف الأيتام بمفاهيم التواصل الاجتماعي وطرقه والفوائد المرجوة منه، سعياً لتدريبهم ودمجهم مع أقرانهم من أفراد المجتمع .

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