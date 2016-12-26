وكيل إمارة جازان يفتتح فعاليات برنامج “رفق”

افتتح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن اليوم, فعاليات البرنامج الإرشادي “رفق” الذي تنفذه الإدارة العامة للتعليم بجازان ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد، بحضور مدير عام شرطة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي وعدد من مدير الإدارات الحكومية بالمنطقة، وذلك في مجمع الكادي مول التجاري بمدينة جيزان.

وفي بداية الفعاليات قام وكيل إمارة منطقة جازان بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض المصاحب الذي تشارك فيه عدد من الجهات الحكومية, وتجول والحضور على أقسام المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ، واستمع لشرح مفصل عما يشتمل عليه من أركان ومعروضات.

بعد ذلك بدأت فعاليات الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى مدير عام التعليم بالمنطقة عيسى بن أحمد حكمي كلمة رحب فيها بالحضور, موضحاً أن هذه الفعالية تأتي في إطار تفعيل تطبيق برنامج ( رفق ) الإرشادي لخفض العنف في المدارس لجميع مراحل التعليم المختلفة للبنين والبنات ، وتعليمهم ووقايتهم من كل ما يعترض توافقهم النفسي والتربوي والأسري والاجتماعي بهدف تحقيق التوافق الكلي لهم , وتحقيق منظومة تعليمية داخل المدرسة لتوفير بيئة آمنة ومعززة للسلوك الإيجابي.

وبين أن البرنامج يشتمل على العديد من الجوانب المعرفية والوقائية والعلاجية كالتعريف بالمشكلة وبيان أنواعها وفق العنف الجسدي ، والنفسي ، وبيان أسباب العنف الشائعة وفي مقدمتها الأسباب الأسرية والمدرسية والنفسية والاجتماعية.

عقب ذلك ألقى وكيل إمارة منطقة جازان كلمة, أعرب فيها عن سعاته بتدشين البرنامج، مؤكداً أهميته في التعريف العنف وانعكاساته وإثارة السلبية على الفرد والمجتمع , وطرق علاجه والوقاية منه التي تنطلق من التمسك الصحيح بكتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وغيرها من الطرق والوسائل العلمية المتبعة في علاجه.

وشدد الدكتور المقرن على دور المعلم ورب الأسرة في محاربة العنف وتجنب الفرد والناشئة أثاره السلبية عن طريق القدوة الحسنة والتحلي بالرفق واللين وأن والبعد من المخاشنة والغلظة, متمنياً التوفيق والسداد للقائمين على برنامج “رفق” في الوصول بالبرنامج لتحقيق النتائج والثمار المرجوة منه وفق توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – لكل ما يسهم في بناء قدرات وطاقات شباب وفتيات الوطن.

عقب ذلك توالت فقرات الحفل من عروض تعريفية ببرنامج رفق, قصائد شعرية وأناشيد طلابية, إلى جانب تكريم للجهات الداعمة والراعية للبرنامج والفعاليات المصاحبة له.

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