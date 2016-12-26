 محافظ الدرب يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة | فيفاء أون لاين
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

محافظ الدرب يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

محافظ الدرب يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة
فيفاء أون لاين- الدرب

عقد المجلس المحلي بمحافظة الدرب أمس, اجتماعه السادس للعام المالي 1437 / 1438هـ، في قاعة الاجتماعات بالمحافظة برئاسة محافظ الدرب المكلف حسن بن عبدالله أبو شرحة.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهادفة إلى تنمية وتطوير المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات كافة، ومناقشة الاحتياجات التنموية وسبل تطوير الخدمات، إلى جانب استعراض محضر لجنة التخطيط والمتابعة بالمجلس، وبحث تغطية شبكات المياه للدرب والشقيق .
ونوه محافظ الدرب المكلف, بحرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على تحقيق التنمية في محافظات المنطقة، داعيا إلى توحيد وتضافر الجهود والتواصل والتعاون بين إدارات المحافظة.

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