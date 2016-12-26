خيمة العسل تواصل للأسبوع الثاني بالعيدابي

يواصل مهرجان العسل للأسبوع الثاني في المجمع الحضري بالعيدابي لليوم 11 في خيمة العسل حركته المتواضعة بعد أن تم التمديد له لأسبوع ثاني إلى يوم السبت القادم وشهد السوق هذا اليوم تسوقاً ضعيفاً وبيعهاً متواضعاً ..

وقد كان لصحيفة فيفاء أون لاين استطلاعاً مع بعض المتسوقين والنحالين وسؤالهم عما يتعلق بالمهرجان هذا العام وتوقيته ومبيعاته ، وقد تم اللقاء ببعض النحالين وسؤالهم عن مرئياتهم حيث بين النحال / علي يحيى الفيفي بقول : بأن التمديد لم يبلغ الأكثرية من الناس حتى الآن نظراً لإن الدعاية من قبل إدارة المهرجان واللجان الإعلامية لم تكن بالقدر الكافي وأيضاً عدم وجود خيمة التسوق هذا العام أدى لضعف المهرجان وخاصة خيمة العسل ، وتمنى بقية النحالين النشر بشكل أكبر وذلك لعل سوق العسل يشهد حركة أكبر خلال هذا الأسبوع ، وخاصة مع نزول الرواتب لموظفي الدولة هذا اليوم الإثنين .

* وأيضا كان هناك لقاء مع المتسوقين ومرتادي المهرجان :

1- التقينا بالمتسوق / قاسم سالم الفيفي : حيث ذكر بأن هذا العام من أقل المهرجانات لحضور الناس والمشاركة في الفعاليات المختلفة نظراً لقلة المادة بأيدي الجميع وعدم فتح خيمة التسوق التي كانت تصاحب المهرجان خلال الأعوام السابقة ، وقال : بأنه يأمل أن تكون الحركة أكبر خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع وبين بأن التمديد بادرة طيبة لعله يتمكن البعيد من إدراك أيام المهرجان حتى يعود بالفائدة على المتسوقين والنحالين وعلى جميع المشاركين في فعاليات المهرجان المختلفة .

2- التقينا أيضاً بالمتسوق / أحمد يحيى الغزواني / وأخبرنا بأنه يحضر للمهرجان خلال السنوات الماضية ولكن لاحظ خلال هذا العام ركوداً في حركة الشراء من قبل زوار المهرجان حيث ذكر بأن السبب في توقيت المهرجان هذا العام وموافقته لأيام دوامات ، وأيضاً بأنه سبقت بدايتة قبل موعد نزول رواتب الموظفين وعدم وجود خيمة التسوق التي كان يحضرها جميع طبقات المجتمع .