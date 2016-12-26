المياه بطلا لبطولة أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس

توج مدير السجون بمنطقة جازان العقيد الدكتور شائع بن سعد القحطاني ومدير مكتب الهيئه العامة للرياضة بمنطقة جازان الأستاذ ابراهيم الرياني فريق المياه بجازان بطلا لبطولة أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس لكرة القدم بعد تغلبه على فريق مستشفى الملك فهد بجازان 1/4سجلها خالد سمكري 3 أهداف وهدف سجله نايف وسجل لمستشفى الملك فهد زياد حمزي قاد المباره النهائيه حكم ساحه حسن القاضي وساعده كل من فهد معشي وماهر هادي وحكم رابع عبدالله الأحوس مراقب المباراة أكرم سوادي في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضيه بجازان في البطوله التى نظمتها مديرية السجون بجازان ومتابعة مكتب الهيئه العامه للرياضه بجازان وذالك بحضور مدراء الدوئر الحكوميه والقطاعات المشاركة في البطوله وضباط وأفراد السجون ورئيس لجنة الحكام الفرعيه بجازان الاستاذعباس ابراهيم بمشاركة جمعية كشافة نادي اليرموك وشهدة البطوله مشاركة (18)فريقا وهي أمارة المنطقه ومديرية السجون ومديرية الدفاع المدني وقيادة حرس الحدود وأمن المنشآت وادارة المرور والشئون الصحية والأرصاد وأمن الطرق وأمن المهمات والواجبات والجوازت ومستشفى الملك فهد ومستشفى ابوعريش ومستشفى العارضة والكهرباء وكلية التقنيه ومديرية المياه وهيئة الرياضه واقيمت البطوله بنظام خروج المغلوب وشهدة البطوله متعه كرويه رائعه سواء في التنظيم والحضور الجماهيري الكبير حيث قدم الفريقين لمحات فنيه ومهارات كرويه عاليه وزاد حلاوة النهائي مشاركة الكشافه وطلاب المدارس في حفل الختام والمعلق المبدع احمد دهل وكرنفال رائع من نايس سبارتي للمناسبات والاحتفالات وبعدذالك كرم مدير السجون الداعمين والمشاركين وكرم المتسابق فيصل عسيس الذي حصل على المركز الأول في مسابقة الخط العربي من ضمن الفعاليات ومبلغ 3000ريال وحصل في البطوله على جائزة أفضل لاعب في البطوله خالد سمكري وهداف البطوله خالد سمكري من المياه وافضل حارس أسامه حارس من المياه وتكريم مدير مكتب الهيئه العامه للرياضه بجازان من مدير السجون بجازان وتكريم رئيس لجنة الفرعيه بجازان الاستاذ عباس ابراهيم وبعدذالك حكام المباره النهائيه كاس المركز الثاني والميداليات الفضيه مستشفى الملك فهد والحاصل على المركز الاول فريق المياه كاس البطوله والميداليات الذهبيه

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