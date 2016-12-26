نادي فيفاء .. خارج التغطية إعلامياً ..

يعد الإعلام رافداً مهما من روافد التقدم والإزدهار لأي مجتمع أو دولة ومساهماً في تحقيق متطلبات المجتمع من خلال الدور الذي يقدمه في عملية التوجيه والمراقبة نحو أهداف الدولة وتحقيقاً لسياساتها ، وتشكل قنوات الاتصال الإعلامية المختلفة احدى الوسائل التي تساهم في تحقيق الدول لسياستها من نشر الاخبار والتثقيف والتوجيه والترفيه والتي تعتمد على نقل الصور والحقائق كما هي وبكل مصداقية والابتعاد عن كل الشوائب والمهاترات وغيرها .

ويعد الإعلام الرياضي في وقتنا الحاضر أحد الروافد المهمة في تثقيف الأفراد والترفيه عنهم والمساهمة في بث ونشر الإيجابيات ونبذ كل مايثير الفتن وغيرها كما أن له دوراً مهماً في دعم وتطوير الأنشطة الرياضية والشبابية بمختلف مستوياتها والذي يسهم في دعم الافراد والرياضيين والممارسيين نحو تحقيق أفضل النتائج ومحفزاً لهم على مواصلة الارتقاء نحو الأفضل ، وكذلك إيصال الاخبار للمحبين والمتابعين وذلك على المستوى الجماهيري بشكل عام وهو مايساعد في تحقيق الأهداف المرجوة للاندية داخلياً وخارجياً .

وفي هذا الفضاء المليء بالقنوات الإعلامية وبأشكالها المختلفة بالإضافة الى وسائل التواصل الاجتماعية التي تملأ هذا الفضاء الفسيح في انتشار هائل ومكثف للمعلومات والاخبار والاحداث بكافة اشكالها يبرز لنا الاعلام الرياضي للاتحادات الرياضية وللاندية والمنتخبات لكافة الألعاب وبمنافستها الرياضية المختلفة ليعد من ضمن اكبر واهم القنوات التي تحظى بأكبر متابعة جماهيرية ومنافسة قوية وسرعة في نقل الاخبار والبحث عن المصدر الأكثر مصداقية والذي ينعكس ايجاباً على الوسيلة الإعلامية من خلال المتابعة وغيره .

كل هذه الاسطر هي رسالة نوجهها لأحبتنا مسؤولي نادي فيفاء والذي بكل أسف يغرد مع مسؤوليه في فلك بعيد وكوكب أخر لانعلم عنه شيئاً وقد يكون ليس بكوكبنا ، ففي خضم المشاركات والمنافسات التي تشارك فيها اندية المملكة والعالم كذلك وتتسابق في نشرها أعلامياً وبثها لجمهورها على المستوى المحلي والدولي الا ان نادي فيفاء يشارك وبتعتيم اعلامي غير مبرر قل أن نشاهده في اكبر الأندية والمنتخبات العالمية ، وحتى اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي تتم وسط صمت اعلامي غير مبرر مطلقاً ولانعلم ما سببه ، هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة ..؟!!

لابد أن يعي مسؤولي نادي فيفاء أن الاعلام الرياضي أصبح ضرورة ملحة لنشر فعاليات ومناشط النادي المختلفة والابتعاد عن مايشوب بعض العقول الغابرة من تلفيات عاف عليها الزمن ولم تعد قابلة للإصلاح او التبديل ، فالنادي ملك للجميع وليس لرئيس او أي مسؤول في النادي أسوة بغيره من اندية المملكة والعالم وليس له حق التصرف فيه تصرفاً مطلقاً ، ومن حق جماهيره ومحبيه وجماهيره في المنطقة وخارجها ان يطلعوا على اخبار ناديهم أول بأول وعلى اجتماعتهم المغيبة عن الاعلام وحتى عن المهتمين بالرياضة في المنطقة .

كما أن للإعلام دور مهم للتعريف بالمتميزين والمواهب المتوافرة به من لاعبين ومدربين واداريين وإبراز دورهم في النادي ومايحققه لهم ذلك من مكتسبات نفسية وإعلامية ، وكذلك ما قد ينعكس عليهم من فرص الانتقال أو التسويق للمتميزين منهم سواء داخل المنطقة أو خارجها او منحهم فرص الانضمام الى المنتخبات الوطنية ، فالنادي يضم لاعبين مميزين تم ظلمهم من ناديهم أعلامياً بسبب العقليات التي يحويها النادي وعدم اداركهم للدور الهام للاعلام الرياضي والذي قد يتجاوز دوره الى تقديم الدعم المادي والمعنوي من محبين النادي ورجال الاعمال ، فالعمل في أي مؤسسة رياضية لابد ان يدرك من يقف على هرمها ومعاونيه أنه من الظلم للجميع عدم ابراز مناشط النادي لمحبيه وجماهيره.

اخيراً ..

تمنياتنا للاعبي نادي فيفاء في جميع الألعاب المختلفة من التوفيق والفوز في المنافسات المختلفة ..

رغم أنكم خارج التغطية اعلامياً …