فريق ” المثابرون ” يقدم مشروع تطوعي تحت شعار سلامة زوار فيفاء

قدم فريق المثابرون من ثانوية فيفاء مشروع تطوعي يهدف إلى التوعية نحو قيادة سليمه في البيئة الجبلية بالتعاون مع بلدية فيفاء .

حيث قال الفريق بزيارة للبلدية ثمن رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف بمبادرات الشباب والعمل التطوعي حيث اطلع رئيس البلدية على رؤية ورسالة وأهداف المشروع وبإشراف من أيامن التطوعية .

حيث يستهدف المشروع التطوعي حوالي 5 كيلو في طريق 12بفيفاء وينفذه 7 طلاب من متوسطة وثانوية فيفاء .

ويهدف العمل إلى سلامة الزوار ووضع إرشادات توعوية ولافتات تبين خطر المنعطفات والعقبات الخطرة وتبين لهم أماكن السياحة في المحافظة عبر باركود وإبرز الأنشطة والفعاليات المقامة في المشروع ووضع الفريق لوح ارشادية في العقبات الخطرة وكذلك طلاء أعمده بلون فسفوري في المنعطفات لحماية مرتاد الطريق وفي الأماكن التي لاتحتوي جسور .

ويقول رئيس المجلس البلدي بفيفاء الأستاذ جابر بن محمد الفيفي نشكر للشباب المبادرة الشبابية التطوعية وندعو لهم بالتوفيق ونرغب من جميع المؤسسات الحكومية والخاصة دعم مثل هذه المشاريع التوعوية فالزائر أو السائح يحتاج إلى أن نقوم بجهد مضاعف لإرشاده بالمواقع السياحية والمرافق الحكومية وتوعية الزائر بالقيادة السليمة في المناطق الجبلية ومما سرني وضع الشباب لباركود واستخدام البرامج الحديثة للتوعية والإرشاد السياحي ونحتاج نشر مثل هذه المبادرات في جميع المحافظات في شتى مناطق وقرى المملكة وخصوصاً المناطق التي يرتادها السواح ونأمل أنها بادره للعديد من المشاريع التوعوية.

وفي استطلاع أوضح أحد سواح المحافظة الأستاذ أحمد الحازمي أن هذا العمل والجهد يشكر عليه أبناء محافظة فيفاء وأضاف الحازمي قائلاً أتمنى أن يتم نشر ثقافة التوعية في جميع أنحاء محافظة فيفاء ونريد أن نرى من الجهات المعنية بالطرق بفيفاء دعم المشاريع التوعوية وتفعيل دور التقنية الحديثة والتواصل الإجتماعي لما يحقق نقله نوعية نحو مجتمع واعي بمخاطر الطرق مع اختلاف التضاريس والبيئات.

كما شكر الفريق مشرف النشاط بالمدرسة الأستاذ محمد الفيفي ومشرف أيمان الأستاذ غازي المالكي على مابذلوه من جهود لإنجاح المشروع كذلك شكر الفريق مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية ومؤسسة غدن وبلدية فيفاء لتعاونها .