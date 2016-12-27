 فريق ساند التطوعي بمحافظة العيدابي يشارك بالقضاء على ظاهرة الكتابة على الجدران | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

فريق ساند التطوعي بمحافظة العيدابي يشارك بالقضاء على ظاهرة الكتابة على الجدران

فريق ساند التطوعي بمحافظة العيدابي يشارك بالقضاء على ظاهرة الكتابة على الجدران
سيف الأسلمي ـ العيدابي

رأى فريق ساند التطوعي بمحافظة العيدابي بمنطقة جازان ضرورة تواجده لحل المشكلة ظاهرة الكتابة على الجدران الظاهرة المنتشرة بصورةٍ مهيلة والمسيئة لمجتمعنا الحضاري والمشوهة لجمال ورونق مبانينا

هنا بدأت رحلة فريق ساند التطوعي في دراسة المشكلة واسبابها ومعاينة اضرارها ووضع خطوات الحل

حيث غطى فريق ساند التطوعي أكثر من 90 متراً مربع من الكتابات والرسوم على الجدران ومن ثمَّ قام الفريق بنشر الإرشادات التوعوية للحد من هذه الظاهرة .

لم تكن الفكرة فقط طلاء الجدران بالدهان فقط لإزالة تلك الكتابات كما اعتاد الآخرون بل يحضر الإبداع لدى الفريق
حيث أنشئ جدار مرخصاً ومخصصاً كي يكون مرسماً لتفريغ مواهب الشباب في المحافظة ويعكس من خلاله رونقاً وجمالا لها
جدار الفن والإبداع كافلاً لاحتواء مثل هذه المواهب.

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