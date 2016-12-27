حوادث مميتة على الطريق الدولي مابين صبيا وابو عريش

ناشد أهالي بلدتي الطاهرية والخضراء المسؤولين في التدخل وايقاف النزيف الدموي المتكرر كان اخرها يوم امس حادثة مرورية تسببت في وفيات واصابات بليغة .

وقال المواطن خالد جباري ان الطريق الدولي السريع يقع منتصف قريتي الطاهرية وخضيرة وهناك خطورة تكمن في قطع الطريق من الطلاب والمواطنين للوصول الى الجهة الاخرى من الطريق مايتسبب لهم في حوادث مميتة كان اخرها يوم أمس اذ باشرت المرور والدوريات الامنية والهلال الاحمر حادث تصادم راح ضحيتها شخصين واصيب آخران بإصابات متفرقة خطيرة نقلوا على اثرها لمستشفى ضمد وأبو عريش مشيرا الى ان كونه مطلع ومباشر لتلك الحوادث فإن معظم الوفيات من أبناء القريتين منهم طلاب مدارس حاولوا قطع الطريق ولقوا حتفهم فيما يعاني العديد منهم أحد اقاربه بشلل بسبب تلك الحوادث .

من جهته طالب عضو المجلس البلدي بمحافظة ضمد عبدالله الرياني باجتماع طارئ للمجلس البلدي لمناقشة خطور الطريق وإيجاد حلول عاجلة لتلك المخاطر . وقال ان الأهالي تقدموا بشكوى للمحافظة لايجاد حلول لمشكلة الطريق وتم تشكيل لجنة لعمل مطبات صناعة واتفق جميع اعضاء اللجنة الى ضرورة عمل مطبات صناعية للحد من السرعات الجنونية إلا أنه تم إيقاف التنفيذ . وبين أن الأهالي يناشدون المسؤولين بعمل جسر للمشاة أو دوار لتخفيف سرعات المركبات مبينا انهم سيتطرقون إلى نقاش تلك النقاط في الاجتماع ورفعها للمسؤولين .

يشار إلى أن الطريق شهد حادث مروري يوم أمس خلف وفيات واصابات خطيرة

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