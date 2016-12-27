اللقاء الأدبي (39) من اللقاءات  المباشرة في (ملتقى شعراء جازان) مع الشاعر:عصام فقيري

افتُتح اللقاء الأدبي التاسع والثلاثون من اللقاءات المباشرة في (ملتقى شعراء جازان) مع الشاعر الأستاذ/ عصام بن إبراهيم فقيري بعد مغرب يوم الاثنين الموافق 23/ 1/ 1438هـــــــ.

وقال مدير اللقاء الأستاذ خالد بن يحيى الواصلي: “نبدأ اللقاء بعون الله تعالى؛ حيث يطرح الأعضاء فيه تساؤلاتهم ويتفضل الضيف بالإجابة عنها، ونرحب بضيف اللقاء الأستاذ عصام بن إبراهيم فقيري ونشكره على قبول الدعوة”.

أسئلة مدير اللقاء:

ثم طرح مدير اللقاء أربعة أسئلة:

س1 / متى بدأت تجربتك الشعرية ومن كان له أغلب الأثر في بداياتك؟

ج1/ مرحبا بأخي الحبيب الشاعر اللبيب خالد واصلي: لا أذكر بالضبط متى بدأت تجربتي الشعرية ولكنها قديمة نوعا ما ولكن أعتبر انطلاقتي الشعرية الحقيقية بدأت وتدرجت فعليا في العشر السنوات الأخيرة.

حبي للشعر ولرموزه عبر عصوره هو من له الأثر الأكبر ومن شكل هويتي منذ البدايات.

س2 / من خلال مسيرتك الأدبية ما مجالات الشعر المفضلة لديك؟

ج2/ في الحقيقة كل مجالات الشعر محببة لدي فقط تتجه بوصلتي تجاه القصائد التي تفرض نفسها بجمالها في أي مجال كتبت.

س3 / ما رأيك بشعراء جازان من خلال الإمكانيات المتاحة لاسيما الاهتمام بالجانب الأدبي؟

ج3/ شعراء جازان وبلا مجاملة أو تزييف هم من نخبة شعراء الوطن العربي ومن صفوتهم، ويمتلكون من الأدوات الأدبية ما يخولهم بلوغ هذه المنزلة العالية وكأن جينات الشعر والبلاغة تجري في عروقهم.

س4 / من منطلقنا بملتقى شعراء جازان هل التمست عاملا إيجابيا من هذه التجربة في هذا الملتقى؟

ج4/ من أكثر المكتسبات التي حققتها هي اتصالي المباشر ومتابعتي لخيرة شعراء المنطقة وكبارهم في هذا الملتقى الرائد والمتفوق ويعلم الله أني اكتسبت من هذا الملتقى الكثير وأرى نتاج هذه المكتسبات يظهر جليا على مستوى النصوص التي قدمتها وسيظل هذا الملتقى الزاخر بالأدب والأدباء أحد بواباتي الكبرى التي دخلت منها عالم الشعر الحقيقي.

أسئلة الشاعر أحمد المتوكل النعمي:

السلام عليكم

س1/ ما الرابط بين الأدب والرياضيات؟

ج1 / وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك أيها الطائر المغرد

لا أرى أن هناك أي رابط فعلي وجوهري بين الأدب والرياضيات يمكن التحدث عنه غير أن العلوم جميعها تخدم بعضها وكلها تشكل ثقافة الفرد ومدى معرفته وربما تفيد المعرفة الرياضية بصورة أكبر في فهم العروض بشكل أسرع وأيسر.

س2 / ومتى نشأت لديك؟

ج2/ علاقتي بالأدب علاقة قديمة كما هو الحال مع الرياضيات.

س 3/ لماذا لم تذهب منذ البداية إلى كليات اللغة والأدب؟

ج3/ يصعب الإجابة على هذا السؤال ربما لأنَّ تفوقي الدراسي في الرياضيات خلال مراحل التعليم العام وخصوصا بعد اختياري دخول القسم العلمي في الثانوية العامة كان له السبب الرئيس في استمراري في هذا التخصص والذي أراه لا يتضارب مع إتقان أي تخصص آخر كما هي الحال في سائر العلوم؛ فاللغة والأدب في متناول كل من يتحدث العربية وليستا حكرا على أهل الاختصاص فقط، فكم من شاعر مبدع تخصصه أبعد ما يكون عن الأدب واللغة.

س4/ ما هي القصيدة الأقرب إلى قلبك من شعرك ومن منقولك؟

ج4/ طبعا كل قصيدة أكتبها هي غالية عندي جدا ولا أراني أرجح قصيدة على أخرى حتى القصائد التي كتبتها قديما وليس فيها من الشعر إلا اسمه.

س5/ هل يمكن أن تعطينا شاعراً يطربك في هذه المجموعة؟

ج5/ الشعراء المتميزون هنا كُثر والحمدلله وحقيقة يوجد نخبة من الشعراء يذهلني شعرهم وتشدني أبجديتهم وأراني أتتبع نصوصهم أينما وُجدت وأرى أن ذكر أحدهم بعينه ظلم للبقية فكلهم حقيقة يستحق الذكر والإشادة والثناء.

أسئلة الشاعر أحمد بقار مدخلي:

مرحباً بالشاعر عصام في هذا اللقاء المبارك.

س1/ متى بدأت كتابة الشعر؟ ومتى عرفت بأنك شاعر يكتب القصيدة على الوزن العروضي الصحيح؟

ج1/ بارك الله فيك أخي الشاعر النجيب والخلوق أحمد بقار مدخلي، بدايتي الشعرية قديمة كما أجبت في الأعلى لا أذكر بدايتها بالضبط ولكنها قبل دراستي في الكلية ربما في أواخر دراستي بالثانوية العامة، أما بخصوص كتابتي للقصائد على الوزن العروضي الصحيح فكنت كغالبية الشعراء الذين يكتبون شعرهم هكذا بالفطرة فيجيء سليما دونما دراية أو حاجة بمعرفة العروض وكنت أقع في الأخطاء الطفيفة والخفية التي لا يعرفها ويدركها إلا العارف والمتقن لهذا العلم الغزير، ولكن بعد أن قررت قراءة العروض وتعلمه أصبحت قادرا على كتابة الشعر مع يقيني بسلامته من أي سقطات عروضية حتى الخفي منها وكان هذا قبل ست سنوات تقريبا.

س2/ عصام شاعر متمكن في فن العروض والقافية كيف اكتسب هذا العلم؟ وما المصادر التي ساعدته في الإلمام بهذا العلم المهم؟

ج2/ اكتسبت هذا العلم عن طريق القراءة والملاحظة والتجريب والممارسة فبدأت بتعلم تقطيع التفاعيل الرئيسة وتطبيقها على كلمات وجمل وأشطر شعرية وهكذا ثم تدرجت إلى معرفة الزحافات والعلل من حيث صلاحيتها وقبحها وعلى هذا المنوال حتى أصبح الأمر يسيرا بفضل الله .

س3/ ما القصيدة التي اشتهر من خلالها الشاعر عصام فقيري؟

ج3/ حقيقة لا أعرف فكل قصيدة أخذت حقها عند مجموعة من القرَّاء ومع الثورة المعلوماتية ومواقع التواصل أصبح من اليسير نشر وتداول النصوص مما يجعل اسم كاتبها معروفا عند الغالبية.

أسئلة الشاعر حمود القاسمي:

حييت أخي عصام وكم أنا سعيد باستضافتك.

س1/ يقال: الشعر نوعان: شعر تكتبه، وآخر يكتبك، ما مدى صحة هذه المقولة؟

ج1/ بارك الله فيك أخي الشاعر المحلق حمود القاسمي: نعم أخي الغالي هناك قصائد تكتبها وتتمثلها ليس بالضرورة أن تعيش فصولها، ولكنك تتعايشها وكأنك المعني بها تماما، وهناك قصائد أخرى تكتبك كونها تلامس ذاتك وتعبر عن حالة شعورية صادقة تتلبس ذاتك فتجدك تكتب النص وكأنه يُملى عليك وتسترسل فيه دون تكلف ولا اصطناع فيأتي صادقا معبرا مليئاً بالشعر والشاعرية .

س2/ المناسبات التي تمر بمدرستك ما هو حظها من شعرك؟

ج2/ طبعا أخي الحبيب للمناسبات في المدرسة وغيرها حظها من الشعر، ولكني أصدقك لا أميل لشعر المناسبات ولا أحبها مطلقا فغالبا ما تجيء جامدة متكلفة مبتذلة الأفكار والصور ولهذا لست من المكثرين في هذا الغرض الشعري.

س3/ كنت أقرأ لك روائع تتكون من البيتين والثلاثة، لكنك مؤخرا توقفت عن طرحها، واقتصرت على المطولات، فلمَ؟

ج3/ ما زلت أكتب الشعر القصير والنتفات الشعرية من بيت وبيتين وثلاثة ولكن مثل هذه النصوص تذهب سريعا مهما بلغ بها الجمال فكل ما دون القصيدة لا يمكن الركون إليه كنص حقيقي يستحق تدوينه وتسميته بنص شعري مكتمل، وأيضا فأنا لا أميل للمطولات الرتيبة وأرى أن العدد المناسب والمعقول لأبيات القصيدة الواحدة يجب أن لا يقل عن سبعة أبيات ولا يزيد عن العشرين.

سؤال الشاعر دغيثر حكمي:

س/ الشاعر العزيز عصام فقيري: لا شك أنك شاعر متمكن من أدواته؛ لكن من خلال متابعتي لنصوصك أجد تباينا بين نص وآخر؛ فمرةً للأعلى ومرةً أقل من مستواك، هذا من خلال نظري يعني أنك حين تكتب نصا من صميم ذاتك مختلجا بالعاطفة الصادقة يأتي على مستواك المرموق، وحين تكتب نصا لمجرد استجابة لطلب خارج عن ذاتك يأتي على مستوى لا يمثل ذلك الشاعر الذي هو أنت، هل تراني مصيبا في قراءتي؟ دافع عن نفسك إن لم أكن محقا في رأيي.

ج/ حبيبي وصديقي الغالي دغيثر: لا أدري والله كيف أجيبك ولست في مقام من يترافع عن نفسه، لكني أرى أن القبض على مستوى الشاعرية والحكم عليها أمر يصعب جدا لصعوبة القبض على أذواق القراء، فغالبنا إن لم يكن جميعنا يحاكم النصوص على مستوى ذائقته وما يستهويه ويصدر الحكم على هذا الأساس وكأن ذائقته وحدها هي المعيار والمحك الأساس لتقييم النصوص، وصدقني أخي الحبيب أجدني من خلال ملاحظتي البسيطة أستطيع تمييز النصوص التي تستهوي كل مجموعة على حدة فبعضهم يميل للنصوص التي تعتمد على الايحاء ولا تكشف عن كل ملامحها وتفتح مجالات أوسع للتفسير والتأويل وبعضهم لا يحب هذه اللغة الفوقية ولا يفهمها ويحب النصوص الواضحة الفكرة السلسة في الطرح والأسلوب والبسيطة في اللغة والتراكيب، ومن هذا المنطلق فكلامك صحيح إن وضعت كل النصوص في قالبك الذي تحبه فقط فمن الطبيعي أن تجد ما يجذبك من النصوص وما تراه لا يناسب ميولك ولا يحرك ذائقتك؛ وهو غير صحيح إذا حاكمت النصوص على أساس تباين الأذواق عند الشعراء والقراء، وأرى أن الشاعر الحقيقي من يتخذ لنفسه نهجا يحاول فيه الوصول إلى الجميع فيكتب لكل الفئات والأذواق ويخاطب الجميع كل حسب اللغة التي تناسبه، وطبعا لست هذا الشاعر وأتمنى أن أكون مثله.

أسئلة الشاعر محمد علي الفيفي:

اﻷخ عصام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: سؤالان:

س1/ ألاحظ معظم قصائدك في غرض الغزل وما يتبعه من الشكوى من الصد والهجر والبين. أو العتاب… فهل لك قصائد في المدح والفخر ووصف الطبيعة والرثاء؟ وفي القضايا العربية (فلسطين، العراق، الشام) غير قصيدتك في حلب أو قصائد في حوادث معينة؟

ج1/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بأخي النحوي الأصيل والعروضي البارع محمد علي الفيفي: لدي الكثير من القصائد في عدة أغراض شعرية وليست محصورة في الشعر الوجداني، وإن كنت غلّبت هذا الجانب لكونه مطلب عموم القراء ولسهولة وصوله للمتلقي ومع هذا قد كتبت عن هموم الأمة كما في نص (على أي حال أمتي) و(بكاء المشيب) وتناولت في بعض النصوص بعض القضايا الاجتماعية كنص (الفقير) وغيره وتحدثت عن الأوطان والقضايا كما في نص (عذرا فلسطين) وقصيدتي في (غزة) و(حلب) وغير ذلك كما كتبت في الفخر والحماسة وأيضا كتبت قصائد وصفية وكتبت في الرثاء كما في رثائية المغفور له بإذن الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله والتي مطلعها:

وما الموت إلا سنة الله في الورى *** وإلا لقلتُ: الموت قد جار وافترى

فإن مات عبدالله كان عزاؤنا *** بأنَّ رسول الله قد أُودع الثرى .

س2/ أنت معلم رياضيات، وعالم في علم العروض: هل ترى بينهما تشابهاً؟ وأيهما أصعب؟ وما دافعك نحو تعلم علم العروض؟

ج2/ دافعي لتعلم العروض هو دافع كل شاعر يحرص على سلامة ما يكتب وخلوه من أي سقطات عروضية وكذلك ما رأيت في هذا العلم المدهش من متعة عند مزاولته وتطبيقه فهو مثير جدا ومُغْرٍ للغاية، وربما تخصصي في الرياضيات ساعدني كثيرا في فك رموز هذا العلم الغزير؛ حيث إن هناك من استنتج علماً يُدعى بالعروض الرقمي الناتج عن العروض الخليلية ولكنها تعبر عن الأسباب والأوتاد والفواصل بالأرقام وتوضح العلاقة بين البحور وتفاعيلها بشكل دقيق للغاية.

سؤال الشاعرمحمد جابر مدخلي:

مرحبا بك يا عصام العروضي البارع والشاعر المتمكن.

لدي سؤال: ما أصعب بحر كتبت عليه قصيدتك وأحسست أنه وعر؟

ج / أهلا بصديقي الغالي والمقرب للنفس أبي هيثم: كل البحور سهلة متى ما تعوّد الشاعر ركوبها والكتابة عليها ومع هذا فالمهجورة منها هي الأكثر صعوبة.

سؤال الشاعر يحيى المعيدي:

عصام: مساء الخير .. وفقك الله: الشاعر عندك بم تصفه؟ والشعر عندك ما هو؟ هل ترى جينات المعنيين متحققة عندك؟

ج/ أهلا بوالدنا وأستاذنا الكبير يحيى المعيدي: أصف الشاعر بأنه مجموعة إنسان، والشاعر عندي هو القادر على صياغة أفكاره بيانًا فنيا واضح الرسالة والهدف دون الحاجة إلى التعمية ولا لإقحام النصوص في الضبابية التي تدل وبشكل صريح على ضعف لغة الشاعر، وهذا لا يعني طبعا السطحية والمباشرة والابتذال .

وأرى أن كل شاعر حقيقي تتوافر لديه هذه الجينات ولا أدري حقيقة هل تتوافر عندي أم لا والحكم عندكم أنتم أيها الشعراء والنقاد.

أسئلة الشاعر علي نشيلي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشاعر المتمكن عصام فقيري: مرحبا بك ضيفا عزيزا في هذه الأمسية.

وأسئلتي لك:

س1/ علمك بالعروض والأوزان وموسيقى الشعر أذهلني حقيقة برغم اختلاف تخصصك وأعلم أنك موهوب فلن أسألك عن كيفية تفوقك فيها وأنت تقارع أكبر المختصين ولكن سؤالي: ألا يقيدك هذا العلم أثناء مجيء الخاطرة فيخبو بعض ألقها؟

ج1/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

مرحبا بأستاذي الكبير صاحب القلب الذي يسع مجرة علي نشيلي: بدايتي في تكوين الملامح الشعرية ذاتية كوني كسائر الشعراء مهووس بالشعر وعلومه وفنونه.

س2/ من له اليد الطولى في تكوين شخصية عصام فقيري الشعرية؟

ج2/ أدين بالفضل الكبير لأخي وحبيبي الشاعر الفذ ضيف الله عداوي كونه من اكتشف موهبتي وشجعني على الكتابة ومن تتبعني لفترة طويلة وكذلك الدكتور والأديب الكبير سمير العمري الذي لن أحصي فضله علي فلولا الله ثم نصحه وحرصه وتشجيعه ما بلغت معشار ما أنا عليه الآن، فمن هذا الملتقى الزاخر أرسل إليه سلامي واحترامي وأقول من الأعماق شكرا لك يا أبا حسام نعم الرجل والوالد أنت.

س3/ يدور جدل كبير أحيانا حول بيت ما عروضيا ويصعب إقناع صاحبه ما هو الضابط بنظرك لاستقامة الوزن بخلاف العروض والأوزان الخليلية بمعنى هل تنصح بصناعة صوت يزن البيت أو عرضه على صوت جاهز أوتلحينه بمصطلح العصر؟ عذرا للإطالة مع حبي لك. ج3/ الضابط من وجهة نظري لاستقامة الوزن هو تعلم العروض مع تأييدي للألحان الموسيقية والإيقاعات الشعرية ولكنها ليست كافية أبدا لتجاوز الوقوع في الخلل فهناك أمور خفية ودقيقة لا يمكن اكتشافها عن طريق اللحن الغنائي الذي يمارسه الشعراء وتحد من تعدد أنغام وقوافي الشاعر حتى في إيقاع البحر الواحد فعلى سبيل المثال لحن أغنية طلال مداح لقصيدة “تعلق قلبي طفلة عربية” تعطي إيقاعا واحدا للطويل وهو الطويل من الضرب الأول ولا تتناسب مع الضرب الثاني التام للطويل ولا الضرب الثالث المحذوف لذات البحر؛

كذلك أيضا في أغنية محمد عبده “ما لي أراها لاترد سلامي” تعطي إيقاعا يناسب الكامل بضربه التام والمقطوع وتهمل إيقاعات أخرى كالأحذ التام منه والمضمر وكذلك المجزوء منه وما يلحقه من علل زيادة كالتذييل والترفييل وعلى هذا المنوال بقية البحور الغنائية كما في الرمل ولحن أغنية فيروز .

أسئلة المشرف العام على الملتقى الدكتور جبران سحاري:

مرحبا بضيفنا الكريم، وشكرا لمدير اللقاء، وههنا ثلاثة أسئلة:

س1: ما تقول في مقولة: (لا تخلو قصيدة من زحاف)؟ وقسم بعض النقاد الزحافات إلى مغتفرة وغير مغتفرة (تؤدي للكسر) فماذا عندك في هذا التقسيم؟

ج1 / أهلا وسهلا بدكتورنا وقائد ركبنا الأديب الكبير جبران سحاري.

بخصوص مقولة (لا تخلو قصيدة من زحاف) فهي صحيحة تماما ولكن الزحافات هي الزحافات ليس فيها المغتفر وغير المغتفر كما هو الحال مع عيوب القافية والتي غفر بعضها المولدون كالسنادات وغيرها والحديث بهذا الشأن يطول، ولكن في الزحافات المقبول منها والمعتاد والكثير والسائد وكذلك القبيح والممجوج ولا تخلو غالبية البحور من هذه الزحافات ولكن ما قبح منها لا تجدها عند الشعراء الفحول، ولا يركنون إليها ويتجاوزونها بالفطرة.

س٢: كتبت على المنسرح والمديد ونحوهما مما يقل العمل عليه فهل ترى أن إحياء المهجور والقليل في التراث مطلب مهم؟

ج2/ نعم دكتورنا الحبيب فالشاعر إن لم تتعدد قوافيه وأنغامه لديه خلل كبير في مستوى شاعريته وألقها ودليل على قصوره الأدبي والفني فعلى سبيل المثال أعرف شاعرا مستواه من وجهة نظري جيد لكن ما يزيد نسبته عن 90% من قصائده جاءت من بحر واحد وهو البسيط وهناك من نتاجه الشعري غزير ولديه أعمال شعرية مطبوعة ولكن كل قصائده من ثلاثة بحور المشهورة جدا كما لاحظت من دواوينه وأيضا هذه الثلاثة البحور لم يتمثلها بجميع صورها وإيقاعاتها كما بينت لأستاذي علي نشيلي أعلاه بل جاءت بنفس البنية الموسيقية بأعاريضها وضروبها، وهذا بلا شك عيب كبير بل معضلة حقيقية.

س3: لك قصائد مؤثرة عالجت فيها قضايا اجتماعية كقصيدة (الفقير) ونحوها ولك قصائد موغلة في الفخر فكيف جمعت الأمرين؟

شكرا مجددا.

ج3/ الشاعر يكتب في كل الأغراض الشعرية متى ما تمثل الحالة الشعورية، فتعدد أغراض الشعر مطلب أساسٌ للشاعر كما هو الحال في تعدد أنغامه وقوافيه.

سؤال الشاعر حسن الكميت:

مرحبا بضيفنا الشاعر الجميل عصام

س/ هل ما زلت على قناعة بالشعر الحداثي وهل كان هذا الاتجاه مقياساً حقيقياً لبروز شعرائه في هذا الوقت؟

ج/ أهلا بصديقي المقرب حسن الكميت: صدقني منذ البداية لست ضد الحداثة ولا ضد المحاولات لرسم أبعاد شعرية جديدة تخرج عن عباءة الأسلاف كما يصفها البعض حتى وإن بدَّلت تراثنا الجميل بإسقاطها بناء الشعر العمودي الذي هو أساس الشعر وعليه بني علمه وقواعده والتي أسقطت جزءا كبيرا من إيقاعاته فشعر التفعيلة لا يكتب إلا من البحور البسيطة ذات التفعيلة الواحدة ولا يمكن كتابته من البحور المركبة وكل من حاول كتابة الشعر المرسل (التفعيلة) من البحور المركبة لم تنفعه حيلُه؛ لأنه وببساطة عند إعادة ترتيب الأسطر المدورة ينتج لنا أشطر عمودية خليلية حتى وإن نوَّع في تقفيتها، ولكني يا صديقي ضد إقحام الشعر فيما ليس منه كتلك القصائد الحداثية التي ليس لها من جمال الشعر إلا إيقاع تفاعيله والتي لا تعرف لها لا رأساً ولا ذيلاً والموغلة في الرمز القبيح والتي تدل على عدم قدرة الشاعر عل صياغة أفكاره بشكل واضح الرسالة والمضمون فيلجأ إلى التعمية وقول ما لا يدرك بداعي التطور وإحداث نهجٍ جديدٍ غير مألوفٍ وغير معتاد، وأيضا ما أعقب هذه النقلة من خلط النثر بالشعر حتى أصبحت ذريعة تضع الناثر بمنزلة الشاعر حين أحدثوا ما يسمى بــ(قصيدة النثر) التي لا يربط بين مفرداتها إيقاع أو بناء كما يتميز الشعر عن غيره من سائر الكلام.

سؤال الشاعر محمد مجرشي [قوس]:

السلام عليكم ورحمة الله.

اﻷستاذ عصام أحسن الله إليك: هل يكفي لوزن القصيدة مجرد اللحن الموسيقي للبحر فيعرف الكسر بمجرد النشاز عن الرتم الموسيقي؟

ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأخي الشاعر المتألق قوس: من وجهة نظري الخاصة والتي لا أعممها لا أرى اللحن وحده يكفي لتجاوز السقطات العروضية بشكل مطلق كما بينت وفصلت في ردي على استفسار أستاذي الشاعر الكبير علي نشيلي.

أسئلة الشاعر ملهي حاوي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1- كيف تعلمت العروض؟

ج1/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأخي الغالي والعزيز ملهي حاوي.

تعلمت العروض كما ذكرت بالأعلى عن طريق التطبيق والتجريب والممارسة والأساس في سبر هذا العلم الغزير هو الدافعية والرغبة.

2- وبم تنصح من أراد تعلم العروض؟

ج2/ كل كتب العروض متشابهة الفكرة والمضامين وتؤدي نفس الغرض، فقط أنصح بالعزيمة والتدرج في هذا العلم مع التطبيق المستمر على النصوص الشعرية.

3- ما رأيك في الملتقيات الوتسابية؟

ج3/ كسائر الملتقيات فيها الغث والسمين والغث فيها هو السائد ومع هذا توجد ملتقيات واتسابية جميلة جدا وتقدم الإضافة كهذا الملتقى وأشباهه.

سؤال الشاعر عادل عباس:

أهلا بالشاعر الجميل الرائع الذي أكن له كل تقدير واحترام ومحبة؛ فأنا من المتابعين له في نادي الشعراء كثيرا: عصام فقيري شاعر فذ وضليع في العروض الشعرية.

سؤالي هو: ألا ترى أيها الشاعر الجميل أنك تبني جانباً مشرقا من مسيرتك الشعرية بقصائدك في عدد من الملتقيات وتهدم جانبا آخر ألا وهو انعدام حضورك في إحياء العديد من الأمسيات واللقاءات حتى يكون اسمك محفورا في ذاكرة المتلقي؟

كن بألف خير وحب.

ج/ أحبك الله أخي الغالي، أشكر لك حرصك وهذه المشاعر الأخوية التي تشير إلى طيب أصلك ومعدنك.

صدقت أخي الحبيب فأنا مقل جدا في المشاركات الأدبية وحضور الأمسيات ربما لكثرة انشغالي وطبيعة عملي المضني ولارتباطاتي الكثيرة جدا وهو كما ذكرت يهدم جانبا مشرقا من مسيرتي الشعرية ولكن أعدك أن تجد ما يسرك في قادم الأيام إن شاء الله.

سؤال الشاعر أكرم الحبيبي:

مساء الخير أ/ عصام، وتحيّة طيبة الشذى عطرة الندى .

س/ سؤالي إليك بوركت: قرأتُ لكَ قصيدةَ (حلب) في منتدى ملتقى الثقافي الواحة التي مطلعها:

تَمَسَّكِـيْ بِالإِيـمَـانِ يَــا حَـلَـبُ *** وَلْتَصْبِرِي إِنْ حَلَّتْ بِـكِ الكُـرَبُ

فرأيتُ بها البردونّي حيّاً بألفاظه ومعانيه في قصيدته (عروبةُ اليوم) التي عارض بها

أبا تمّام؛ هل تعشق البردوني كشاعر أم كَثَائرْ؟ دمت بودٍّ.

ج/ بوركت وحييت أخي أكرم: أن تجد في نصوصي ما يبلغ رتبة الشاعر والأديب العلم البردّوني فهذا الفخر بعينه وهذه الشهادة عندي بمثابة الأوسمة والتيجان التي أتقلدها فخرا؛ فشكرا أخي الحبيب على ثقتك وعلى ظنك الجميل، وصدقني ما عرفت البردوني إلا بثياب الشعر الأنيقة التي تغري الجميع.

أسئلة الشاعر حسن منصور صميلي:

الشاعر الجميل عصام فقيري: بعد الترحيب المستحق واللائق

س1/ للشاعر مراحل ونقاط تحول أو ترقٍّ في تجربته الشعرية بأدواته وقناعاته فهل تضيء لنا هذا الجانب من تجربتك؟

ج1/ مرحبا بالشاعر الأنيق والناقد البارع أخي أبي باسم.

يمر الشاعر خلال تجربته الشعرية بعدة عوامل ومؤثرات يسطع فيها نجمه ويخبو أحيانا وكل هذا يعود إلى الحالة الشعرية والشعورية والعوامل التي تؤثر فيه بشكل مباشر وأكبر ما يعيق الشاعر من وجهة نظري هو تكلفه وإجبار ذاته على كتابة الشعر وخصوصا عندما يشعر بأنه أستنفد كل ما عنده ويرى أنه لا جديد لديه كي يقدمه، وإن كنت أرى أن هذا الفتور حالة صحية جيدة تعيد صياغة الشاعر وترتب أفكاره وتجدد نشاطه وكل ما أنصح به عدم استعجال الشاعر كلما مر بهذه المرحلة وليعلم أن الشاعرية تحتاج إلى إعادة ترتيب ولراحة فالنفس تسأم والعقل يصيبه الفتور.

س2/ أيضا يختلف موقفه وحساسيته من النقد كذلك؟ السؤالان متداخلان فادمج أو فصل كما تحب.

ج2/ متى ما كانت علاقة الناقد والشاعر علاقة أساسها الصدق والمناصحة ولا تتعدى النصوص إلى الذوات ستحقق هذه العلاقة نفعها وتؤتي أُكُلها، والشاعر الذي لا يتقبل النقد الهادف البناء سيعيش رهين أفكاره وقناعاته ولن يطور من شاعريته أبدا.

س3/ هل يكفي عندك أن يستقيم وزن القصيدة؟ أم ماذا تطلب فيها غير الوزن لتطربك وتشيد بها؟

ج3/ القصيدة عندي مبنى ومعنى ولا غنى عن الاثنين معا، فالمبنى من غير معانٍ شعرية لافتة وصور جاذبة تدعمه مجرد نظم لا أكثر، والمعنى بدون مبنى يقيم هيكله الخارجي ويعطيه بعده الموسيقي الذي يستحقه يفقده جزءا هاما من هويته ويشوه شكله.

أسئلة الشاعر إبراهيم زيلعي:

مرحبا بك أخي عصام: لا أحب أن أثني عليك بالشاعر المتمكن من العروض لأن الوزن العروضي يفترض لكل قصيدة شاعر ولأن علم العروض علم مستجد على تعكر الفطرة لكن أناديك بالشاعر المفطور شعرا وعروضا كامرىء القيس والأعشى والدليل على ذلك أن تخصصك رياضيات وقد تفوقت على من بعض تخصص في العروض ودرسها وهذا دليل أنك شاعر مفطور لا مكتسب والشاعر المفطور في نظري يتناغم مع الطبيعة الشاعرة فشعره كرائحة الورود الطبيعية التي تفوح دون تكلف الروائح الصناعية.

س1 / ألا ترى أن شعر العقاد مكتسب بالتعلم والتخصص بخلاف شعر شوقي وإيليا الذي كان يجهل العروض ولا يحسنها فأبدع بالفطرة من حيث لم يبدع العقاد المكتسب بالتعلم !! ما مدى صحة ذلك في نظرك؟

ج1/ مرحبا بك أبا الحارث.

الشكر أكمله على ما أوليتني من حفاوة وتقدير وتأكد أن شهادتك عندي تبلغني رتبة اليقين فلا عدمتك أيها المفضال.

أخي الحبيب: معرفة العروض لا تصنع شاعرا مطلقا بل تضيف للشاعر ما يساعده على تنمية موهبته وتعينه على تلافي سقطاته إن وجدت، وإلا فإن الشاعر موهوب بالفطرة يكتب الشعر بالسليقة والبديهة ويمتلك من الحس الشعري والشعوري ما لا يمتلكه العالم بالعروض فقط، وهذا حتما لا يمنع اجتماع الشعر ومعرفة العروض في شخص واحد وإني لأستغرب من كل من يرى أن العروضي يعجز عن كتابة الشعر وأن إلمامه بهذا العلم يفقده الكثير من شاعريته بل يلغيها تماما؛ لانحصاره في قيود هذا العلم الذي يشوش عليه ويعيق انطلاقته الشعرية؛ فقد شهدت العربية شاعرا من خيرة شعرائها قاطبة وعروضياً من السقف الأعلى وهو الأديب العلم (المعري) وكلنا يعلم أن هذا الأديب وضع قيوداً خاصة التزم فيها حرفاً وحرفين وثلاثة تسبق الروي فيما يسمى بــ(لزوميات المعري) ومع هذا جاء بشعر كما يقول لم تستطعه الأوائل وقد صدق.

س2/ هل علم الرياضيات قريب من علم العروض؟

ج2/ قريب نوعا ما ولا يتداخل مع العروض بصورة مباشرة.

س3/ هل للأذن الموسيقية دور في وزن الشعر وما الذي يشوش على الشاعر في وزن شعره بالأذن الموسيقية؟ أشكر هذه الإدارة العملاقة على مثل هذه المساحة الرحبة.

ج3/ الأذن الموسيقية سلاح الشاعر الحقيقي ومنها تتشكل هويته الشعرية ولكنها لا تخدم كل الشعراء بنفس الدرجة والمقياس فهناك من الشعراء من تخونه أذنه فيقع في الخلل البنائي.

سؤال الناقد جبريل السبعي:

أخي عصام .. وجميع الأخوة الأعزاء ..

مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بالمسرات ..

س/ أستاذ عصام: في اللحظات الأولى من الكتابة على ماذا ينصب اهتمامك؟ وكيف يكون ذلك؟ هل ينصب مثلا على اللغة تهذبها وتشذبها؟ أم على مفردات الطبيعة تعيد تشكيلها وترتيبها؟ أم على ذاتك تستنفد مخزونها من المشاعر والأفكار؟ أم على هذه الأشياء جميعا؟ أم على غيرها؟ أم أنك لا تتبين شيئا حيال ما يجري لحظة الكتابة؟

ج/ مرحبا بك أستاذي الكبير وناقدنا الذي قل مثله جبريل السبعي.

عندما تأتيني فكرة أو تتلبسني حالة شعورية تجاه قضية معينة فأول ما أقوم به ترتيب أفكاري بما يخدم النص ويتناسب مع الحالة التي أعيشها أو أتعايشها كالتفكير بمطلع قوي وخاتمة قوية يسدل معه ستار النص فلا أستعجل على كتابة النص حتى أعرف كيف أبدأ فكرتي وبأي كيفية وصيغة سأنهيها وقد أعمد إلى اختيار البحر الذي يعطي مساحة تتناسب مع ما أود التعبير عنه وباختيار قافية تتناسب مع محمول النص إن تيسر لي ذلك وغالبا ما يفرض البحر نفسه قسرا فيكتبني قبل أن أكتبه طبعا مع حرصي على تجويد مستوى اللغة وإطلاق الأخيلة وأحرص جدا على ترابط الوحدة الموضوعية بحيث أضع كل بيت في مكانه الصحيح فلا يجيء حشوا ولا زائدا ولا تكرارا لصورة بيت آخر يسبقه أو يعقبه، وهذا كله مما أحرص عليه عند كتابة نص شعري ولا أدري هل فعلا أجدت في هذا النص بالشكل الذي يرضيني كشاعر أم لا، ولكني أستشف نتاجه من واقع مداخلات الأصدقاء الأدباء والشعراء.

الخاتمة:

ثم ختم مدير اللقاء الأستاذ خالد الواصلي قائلاً: “

في ختام هذا اللقاء الأدبي التاسع والثلاثين المتميز من لقاءاتنا المباشرة نتوجه بوافر الشكر لضيفنا الكريم الشاعر الأستاذ/ عصام فقيري كفاء تلبيته دعوة ملتقى شعراء جازان للإجابة على ما طرحناه من أسئلة ونشكر كل من ساهم في إنجاح اللقاء، والحمد لله رب العالمين.