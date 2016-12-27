بحيرة السد موقع مقترح لحفل افتتاح مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية2017

وقف رئيس لجنة الفعاليات والبرامج بمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية2017 مشبب القحطاني على الموقع المقترح لإقامة حفل افتتاح المناسبة ببحيرة السد ، يشاركه رئيس اللجنة الأمنية العقيد مشاري آل مفرح .

وأوضح القحطاني أنه تم الاتفاق على خطط الأمن والسلامة ، منها خطة الدفاع المدني والإخلاء ، وتأكد اللجنة الأمنية من أعمال الشركة المنظمة وسلامتها .

وكان مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة المهندس محمد بن عبدالله العمرة قد وقع عقدا مع شركة العرض السابع (Expose7 ) ، تتولى بموجبة تنظيم حفل افتتاح المناسبة ، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة رئيس اللجنة العليا للمناسبة .

وتمتلك الشركة تجارب مميزة في تنظيم الحفلات ، يأتي في مقدمتها حفل افتتاح مدينة الملك عبدالله بجدة ( الجوهرة ) ، إضافة إلى العديد من احتفالات المناطق بزيارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – ومنها : حفل مكة ، حفل الطائف ، حفل جازان ، حفل الجوف ، وحفل استقبال منطقة مكة المكرمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، وحفل تدشين مباني أكاديمية محمد بن نايف للعلوم البحرية بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز .

كما قدمت الشركة عرضا مميزا لتنظيم الحفل كما يليق بالمناسبة ، واضعة رؤية احتفالية استعراضية مميزة ، وتقديم تقنيات عالية وإبهار بصري متطور ، والاهتمام بالتفاصيل الخاصة بالمشاركين وأداء الفرق الاستعراضية المشاركة ، وتوظيف الموروث المحلي واستعراض تراث المنطقة ، إبراز أسباب اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية ، مشددا على حرص الشركة على تقديم عمل غير مسبوق وغير مكرر على مستوى المملكة ، واستخدام تقنيات عالية لم يسبق استخدامها في المملكة .