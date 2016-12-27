“الدويري” يرعى انطلاقة جائزة التميز بمتوسطة الأحد

مساعد مدير عام التعليم بمنطقة جازان للشؤون التعليمية الأستاذ ياسر فتح الدين دويري يدشن جائزة التميز الإشرافي والمدرسي بمحافظتي المسارحة والحرث في دورتها الأولى التي ينفذها ويشرف عليها مكتب التعليم بالمسارحة والحرث وقد بدا الحفل بآيات من القرآن الكريم للطالب هلال مفرح تلا ذلك كلمة مدير مكتب التعليم بالمسارحة والحرث المشرف العام على الجائزة الأستاذ علي بن عواجي دغريري رحب فيها بمساعد مدير عام التعليم بالمنطقة الاستاذ ياسر بن فتح الدين دويري كما رحب بالحاضرين من المشرفين التربويبن واوضح أن جائزة التميز الإشرافي والمدرسي التي ينفذها ويشرف عليها مكتب التعليم بمحافظتي المسارحة والحرث.

وأوضح قائلاً أن الجائزة تستهدف المشرفين التربويين والمشرفات التربويات وقادة وقائدات المدارس والتي تعد تحفيزا وتشخيصا للأداء الإشرافي والممارسات التربوية والتعليمية بالمدارس التابعة للمكتب وإبرازا لإبداعات المبدعين والمبدعات من المشرفين التربويين والمشرفات وجاء التحفيز لرفع الأداء وبث روح التنافس لتحقيق تطلع القيادة إلى تعليم متطور يسهم في بناء الإنسان ونقل المجتمع إلى مصاف العالم المتقدم .

تلا ذلك كلمة لأمين جائز التميز بمكتب التعليم بالمسارحة والحرث المشرف التربوي الاستاذ هادي بن يحيى محزري أعلن فيها انطلاقة جائزة التميز و أوضح من خلالها أهداف الجائزة قائلا: بأن جائزة التميز تهدف إلى الإسهام في تحقيق «رؤية المملكة 2030» لمواكبة رسالة التعليم وداعم مسيرتها وتحفيز العاملين في مجال التعليم.

وكلمة الطلاب ألقاها الطالب المتفوق راشد بن خالد عبده دغريري بعنوان “شكرا معلمي” وأهداها لمدير المكتب وتضمنت رسائل شكر وتقدير واعجاب وذكر فيها ” شكرا لاني تعلمت منك أن التميز قيمة ومعنى وتعلمت منك كيف يكون التفاني والإخلاص للطلاب ومعك آمنت أنه لا مستحيل في سبيل الابداع والتميز ” وقد نالت اعجاب الحضور.

عقب ذلك كرم المساعد للشؤون التعليمية قائد مدرسة الأحد المتوسطة الأستاذ خالد دغريري لريادة المدرسة وتميز مخرجاتها ومشاركاتها على مستوى مدارس المكتب. كما سلم مدير مكتب التعليم بمحافظتي المسارحة والحرث الأستاذ علي بن عواجي دغريري شهادات شكر وتقدير للمدارس التابعة للمكتب المشاركة في الاحتفاء بيوم الجودة العالمي.

كما قدم مدير المكتب شكره لسعادة المساعد على دعمه للمناشط التعليمية المختلفة ،واهتمامه ودعمه للجائزة والوقوف جنباً إلى جنب مع كل متميز ومجد ومساندة المتميزين والمبدعين وقدم شكره أيضا للحضور الكريم ولاعضاء لجنة الجائزة ولمساعديه ولجميع المشرفين وقادة المدارس وللكشافة وللجنة الاعلامية وللمدرسة المستضيفة للحفل.

وفي الختام قدمت الشهادات للمشاركين من مدير إدارة الجودة الشاملة بتعليم جازان الاستاذ محسن بن عبده عقدي للمشاركين ، كما كرم مدير مكتب التعليم بمحافظتي المسارحة والحرث الاستاذ علي بن عواجي دغريري وقادة المدارس ومنسقي الجودة الشاملة والذين تميزوا وكانت جهودهم واضحة في تنفيذ برامج الجودة الشاملة .