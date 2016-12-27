شراكة تجمع “غرفة جدة” و”المودة” لتنفيذ 8 مشاريع تنموية للأسرة

وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة والغرفة التجارية الصناعية بجدة اتفاق شراكة تنموية تهدف للمساهمة في نشر الوعي بثقافة المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع وخاصة الأسرة السعودية وتنميها للقيام بدورها المجتمعي.

وقع عن جمعية المودة للتنمية الأسرية المدير العام الأستاذ محمد بن علي آل رضي ومثل الغرفة التجارية الصناعية بجدة الأمين العام المكلف الأستاذ حسن بن إبراهيم دحلان.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي بأنه انطلاقًا من حرص الطرفين على المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، إضافة لإنجاز الأهداف المشتركة فيما بينهم وتقوية وتوثيق التعاون لتفعيل ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، فقد اتفقت المودة على أن تدعم الغرفة التجارية بجدة تنفيذ 3 برامج تنموية تتضمن 8 مشاريع تتبع لإدارة التدريب الأسري بالجمعية، وهي البرنامج الأول “برنامج تكوين” ويهدف لتطوير خدمات الجمعية الإرشادية في سبيل تحقيق الاستقرار الأسري بكل كفاءة ومهنية عالية وفق منظومة من الخطط والآليات الموجهة لدعم الإرشاد الأسري وتطوير وسائله ورفع مستوى الجودة في خدمة التدريب ويشمل هذا البرنامج مشروعان مشروع تأهيل المقبلين على الزواج ومشروع رحلة النجاح الأسري للأسر الناشئة.

وأضاف م. السمنودي بأن البرنامج الثاني “برنامج بناء” يهدف لتمكين الأسر المستقرة بمهارات التربية الوالدية حسب المرحلة العمرية للأبناء والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وينضوي تحته 3 مشاريع هي مشروع التربية الوالدية (للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والجامعية)، ومشروع القائد الأسري ومشروع دورات تنموية هادفة للأسرة (دورة اليوم الواحد) عددها 11 دورة تدريبية في التنمية الأسرية، والبرنامج الثالث “برنامج إدراك” ويهدف إلى توعية الزوجين بنقاط القوة والضعف في حياتهما المشتركة وفق منظومة منهجية علمية تختبر صحة علاقتهما الزوجية وتدرس مدى التوافق بينهما، كما يحقق الإثراء المعلوماتي للأسرة من خلال مجموعة من الورش والمحاضرات الأسرية المتخصصة، ويسهم المشروع في خفض الخلافات الأسرية ونسب الطلاق في المجتمع، ويندرج تحت هذا البرنامج 3 مشاريع هي مشروع رائدات بعد الطلاق ومشروع حياة جديدة لذوي السجناء ومشروع الطلاق الناجح.

وكشف م. السمنودي بأنَّ إجمالي المستفيدين من برنامج التدريب بجمعية المودة بلغ حتى نهاية شهر سبتمبر من العام 2016م بلغ 5728 مستفيدًا ومستفيدة، حيث بلغ عدد الرجال 4785 مستفيدًا بينما بلغ عدد النساء منهم تدريب 5728 حيث بلغت نسبة تحقق المستهدف 72.73%.