 تعرف على حقيقة اختباء مجهولين بخزان أحد البنوك بالداير | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

تعرف على حقيقة اختباء مجهولين بخزان أحد البنوك بالداير

تعرف على حقيقة اختباء مجهولين بخزان أحد البنوك بالداير
عبدالرحمن يحيى الفيفي - الداير

أوضح الناطق الإعلامي بفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز بأنه أثناء قيام إحدى دوريات قطاع المجاهدين بالداير بعملها الأمني، اشتبهت بمركبة من نوع كامري ٢٠٠١ بمثلث خاشر بإتجاه الداير ، وتم متابعتها ومحاولة استيقافها إلا أن قائدها غير مساره بإتجاه مواقف البنك الأهلي بالداير ، ونزول خمسة أشخاص من المركبة وإختبائهم بداخل إحدى خزانات الصرف الصحي الخاصة بالبنك ، فتم تطويق الموقع والقبض عليهم واتضح أنهم متسللين من الجنسية اليمنية ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم لجهة الإختصاص.

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