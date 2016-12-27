تعرف على حقيقة اختباء مجهولين بخزان أحد البنوك بالداير

أوضح الناطق الإعلامي بفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز بأنه أثناء قيام إحدى دوريات قطاع المجاهدين بالداير بعملها الأمني، اشتبهت بمركبة من نوع كامري ٢٠٠١ بمثلث خاشر بإتجاه الداير ، وتم متابعتها ومحاولة استيقافها إلا أن قائدها غير مساره بإتجاه مواقف البنك الأهلي بالداير ، ونزول خمسة أشخاص من المركبة وإختبائهم بداخل إحدى خزانات الصرف الصحي الخاصة بالبنك ، فتم تطويق الموقع والقبض عليهم واتضح أنهم متسللين من الجنسية اليمنية ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم لجهة الإختصاص.

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