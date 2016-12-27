محافظ هروب يدعو شركات الاتصالات الى تغطية المحافظة

ناشد محافظ هروب الاستاذ احمد بن حسن الفيفي شركات الاتصالات شركة اس تى سى وشركة موبايلي وشركة زين في تغطية محافظة هروب ومراكزها وقراها بشبكة الاتصالات وتقوية الابراج الموجوده حاليا حيث ان المحافظه والمراكز التابعه تعاني من ضعف عام في جميع الاتصالات وبعض المراكز لايوجد بها اي خدمه تذكر لاي شركه ونحن نتلقى يوميا عدة شكاوى من المشائخ والاهالي وطلاب المدارس والمعلمين بسبب ضعف الخدمه واختفائها بعض الاحيان تماما كالأتصال وايضا شبكة الانترنت ضعيفه جدا ولايوجد الجيل الثالث والرابع علما ان اغلب الطلاب والطالبات من اكثر المحتاجبن لهذه الخدمه

لذلك نحن نناشد المسؤلين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تسرعة حل هذه المشكله وتكليف شركات الاتصالات بتقوية الابراج الموجوده وزيادة الابراج في هروب ومراكزها اسوة بالمحافظات الاخرى .

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