 مصرع عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية في كمين بـ “البيضاء” | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

مصرع عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية في كمين بـ “البيضاء”

مصرع عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية في كمين بـ “البيضاء”
فيفاء أون لاين - وكالات / اليمن

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اليوم مصرعهم وأصيب آخرين في كمين نفذته المقاومة الشعبية ضد عناصر المليشيا في منطقة تقع بين منطقة الثعالب وجميدة في قيفة رداع بمحافظة البيضاء اليمنية.
وأوضح مصدر في المقاومة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية ، أن الميليشيا في المواقع المجاورة تقوم بقصف عشوائي على المزارعين والممتلكات العامة رداً على الكمين ، ما تسبب في مقتل مزارع وإصابة اثنين آخرين .

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