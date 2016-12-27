“تنمية العيدابي” تناقش المعوقات التي تواجه وسائل الإعلام في تغطيات الفعاليات

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة العيدابي، أمس، اللقاء الأول للتواصل مع وسائل الإعلام, بحضور رئيس اللجنة قاسم بن علي الغزواني وعدد من ممثلي الصحف الورقية والإلكترونية, وذلك في مقر اللجنة بالمحافظة .

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز الموضوعات التي تناولتها وسائل الإعلام عن المهرجان والفعاليات التي أقيمت بالمحافظة لما يمثله الإعلام من حلقة وصل بين أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية, والمعوقات والصعوبات التي تواجههم خلال تغطيات الفعاليات في المحافظة .

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