اليمن : الجيش يحرر مواقع جديدة في شبوة

تمكن الجيش والمقاومة الشعبية في اليمن اليوم من تحرير مواقع جديدة في محافظة شبوة وكبد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وقال قائد اللواء21 ميكا العميد جحدل العولقي في تصريح نقلته وكالة الانباء اليمنية الرسمية إن وحدات اللواء بمساندة جوية من طيران التحالف العربي، تمكنت من تحرير نقطتي العلم والسليم الاستراتيجيتين بمديرية عسيلان، بعد مواجهات عنيفة مع الانقلابيين الذين فروا من المنطقة بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الجيش تمكن من تحرير منطقة الساق والوصول إلى الخط الاسفلتي، اضافة إلى تحرير حيد بن عقيل وهجر بن كحلان بشكل كلي.

وأضاف أن الجيش وصل إلى الطريق الرئيسي وقطع طريق الإمدادات عن الميليشيا الذي يأتي من محافظة البيضاء اليمنية، فيما لا زالت الاشتباكات مستمرة وسط فرار كبير في صفوف الانقلابيين.

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