 بالصور .. احباط محاولة تهريب أكثر من 25 ألف كيس من مادة التنباك | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

بالصور .. احباط محاولة تهريب أكثر من 25 ألف كيس من مادة التنباك

بالصور .. احباط محاولة تهريب أكثر من 25 ألف كيس من مادة التنباك
فيفاء أون لاين- الرياض

نجح رجال الجمارك بمنفذ البطحاء في إحباط محاولة تهريب كمية من مادة التنباك بلغ عددها (25.382) كيسا كانت مخبأة ضمن حمولة إحدى الشاحنات في طريقها للعبور لإحدى الدول المجاورة.
أوضح ذلك مدير عام جمرك البطحاء عبد الرحمن المحنا ، مبيناً أنه عند قدوم إحدى الشاحنة إلى الجمرك في طريقها للعبور لإحدى الدول المجاورة “ترانزيت” عن طريق المملكة، وعند قيام المراقب الجمركي بعملية الكشف والمعاينة عليها عُثر على التنباك مخبأة داخل بطانيات ضمن حمولة الشاحنة، ولم يتم التصريح عنها ، مضيفاً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .
وأكد مدير عام جمرك البطحاء أن تهريب مادة التنباك لغرض التهرب من الرسوم الجمركية منوهاً بالنجاحات المتواصلة التي تحققها الجمارك السعودية في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه.

 

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