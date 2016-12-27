 شرطة جازان ترصد 232 مخالفة على منشآت تجارية بجازان | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

شرطة جازان ترصد 232 مخالفة على منشآت تجارية بجازان

شرطة جازان ترصد 232 مخالفة على منشآت تجارية بجازان
فيفاء أون لاين - جازان

رصدت شرطة منطقة جازان ممثلة في شعبة الحراسات اﻷمنية المدنية 232 مخالفة على منشآت ومجمعات تجارية, في إطار جولاتها التفتيشية على المنشآت والمجمعات التجارية بالمنطقة للتأكد من نظاميتها وحرصا على توفير كل الجوانب اﻷمنية بها وفق اﻷنظمة والتعليمات.
وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد عبدالرحمن الزهراني، أن تلك المخالفات تضمنت مخالفات لنظام الحراسات اﻷمنية المدنية, ومخالفات لشركات تمارس نشاط الحراسات اﻷمنية, ومنها الكشف عن شركة تمارس نشاط الحراسات اﻷمنية بتراخيص مزورة تم تدوين محضر بالواقعة وضبط المتهمين فيها وإحالتهم لجهة الاختصاص.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*