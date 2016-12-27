شرطة جازان ترصد 232 مخالفة على منشآت تجارية بجازان

رصدت شرطة منطقة جازان ممثلة في شعبة الحراسات اﻷمنية المدنية 232 مخالفة على منشآت ومجمعات تجارية, في إطار جولاتها التفتيشية على المنشآت والمجمعات التجارية بالمنطقة للتأكد من نظاميتها وحرصا على توفير كل الجوانب اﻷمنية بها وفق اﻷنظمة والتعليمات.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد عبدالرحمن الزهراني، أن تلك المخالفات تضمنت مخالفات لنظام الحراسات اﻷمنية المدنية, ومخالفات لشركات تمارس نشاط الحراسات اﻷمنية, ومنها الكشف عن شركة تمارس نشاط الحراسات اﻷمنية بتراخيص مزورة تم تدوين محضر بالواقعة وضبط المتهمين فيها وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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