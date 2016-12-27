مركز العمل عن بعد بغرفة جازان يعقد اجتماعا تعريفيا

عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان أمس اجتماعا للتعريف بمركز العمل عن بعد بجازان بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة ناصر بن عبده مريع ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة علي بن أحمد الحربي ورجال الأعمال , وذلك بقاعة الاجتماعات بغرفة جازان .

وقدم فريق التسويق بالمركز عرضا عن المركز، حيث يقدم خدمات التدريب للفتيات ومن ثم التوظيف بمقر المركز والتعامل عن بعد مع أصحاب العمل داخل المنطقة وخارجها في مجالات العمل المختلفة, كما تم بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بسوق العمل عن بعد, وكيفية استفادت رجال الأعمال والمستثمرين بمنطقة جازان من مركز العمل عن بعد بالمنطقة الذي يواكب التقنية الحديثة وتطورات سوق العمل من خلال توفير بيئة مثالية ومناسبة ونموذجية للفتيات ومتسقة مع اشتراطات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويقدم الكفاءات والقدرات النسائية وينقلها عن طريق العمل عن بعد مع تقليل التكاليف على صاحب العمل .

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