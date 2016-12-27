جمرك سلوى يحبط محاولة تهريب 450 من الطيور

أحبط رجال الجمارك بمنفذ سلوى محاولة تهريب عدد 450 من الطيور من نوع ” حمَام ” مخبأة داخل صندوق بعد أن تم وضع الأمتعة الشخصية عليها.

وأوضح مدير عام جمرك سلوى علي العطوي عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة لإحدى المركبات القادمة للجمرك عُثر على الطيور مخبأة داخل صندوق تم وضعه بين الأمتعة الشخصية ولم يتم التصريح عنها، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأشار العطوي إلى أن الجهود التي يقوم بها رجال الجمارك تُمثل عاملاً مهماً في سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها، وذلك بعدم فسح أي من تلك الطيور وغيرها إلا بعد إنهاء جمــيع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن تصدير أو استيراد مثل هذه الطيور مقيد بإجراءات مسبقة يتعين إتمامها وتنسيقها مع الهيئة الوطنية للحياة الفطرية.

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