مدرسة عيبان ب+م الأول على مستوى مكتب العيدابي في احتفاء اليومدالعالمي للغة العربية

حققت مدرسة عيبان الإبتدائية والمتوسطة المركز الأول في تفعيل اليوم العالمي للغة العربية على مستوى مكتب التعليم بمحافظة العيدابي. بعد أن قدمت مهرجاناً متنوعاً على مدى أسبوع كامل تخللته الكثير من الفعاليات والمشاركات واختتم بحفل كبير ومعرض تعريفي بحضور محافظ محافظة العيدابي ورئيس مركز بلغازي ومدير مكتب العيدابي ونخبة من المشايخ والمعلمين المتميزين.

إلى ذلك أبدى مدير التعليم بصبيا إعجابه وتقديره الشديد لما قدمه قائد المدرسة الأستاذ حسن جبر الفيفي ونخبته المتألقه من المعلمين وحرصهم الكبير على إظهار هذه المناسبة بثوبها الجميل والرائع. جاء ذلك خلال استقباله طاقم المدرسة في مكتبه بالإدارة ظهر اليوم.

وتسلمت المدرسة شهادة شكر وتقدير بهذا العمل المميز.