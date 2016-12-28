فيفاء تنتظر تفعيل شعبة المرور

أستبشر أهالي فيفاء خيرا بعد تدشين شعبة خاصة للمرور مؤخرا في المحافظة لكن أبناء فيفاء لا يزالون ينتظرون تفعيل دور هذه الشعبة الجديدة والتي افتتحها مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي ومدير مرور منطقة جازان العميد راشد بن سعيد الغامدي ومحافظ فيفاء محمد بن عبدالله الغزي قبل حوالي شهر بمقر مركز شرطة فيفاء ويتمنون دعمها بالكوادر والآليات والتجهيزات الضرورية لبدأ ممارسة مهام عملها وقد عبر عدد من أهالي فيفاء عن رغبتهم في سرعة إطلاق العمل في هذه الشعبة للتيسير والتسهيل على المواطنين إنهاء الإجراءات المرورية المختلفة بالإضافة إلى مباشرة الحوادث المرورية وتسيير دوريات لتنظيم وضبط حركة المرور والسير على طرق المحافظة التي تشهد اختناقات مرورية متكررة وكذلك حجز المركبات الكبيرة أوقات الذروة التي تشكل مشكلة حقيقية تؤرق مستخدمي الطرقات وقت الذروة وخصوصا عند ذهاب وعودة الطلاب والموظفين من أعمالهم ومتابعة وسائل السلامة على الطرقات والرفع بالملاحظات للجهات ذات العلاقة ومراقبة حالات القيادة المتهورة لبعض السائقين للحد من مخاطر الحوادث المأساوية وكذلك مراقبة حالات الوقوف الخاطئة التي تعيق حركة المرور بشكل كبير على الطرق الرئيسية والأسواق في فيفاء مع تفعيل المخالفات المرورية لضبط النظام المروري وتقديم كافة الخدمات المرورية بمحافظة فيفاء للتسهيل على المواطنين من عناء مراجعة أقسام المرور خارج المحافظة.

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