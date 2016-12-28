ملتقى أبناء جازان في الرياض يقيم ندوة عن السياحة في جازان مستضيفا الكبيسي

عقد ملتقى أبناء جازان في الرياض لقاءه الثاني لموسمه العاشر في فندق (كروان الفهد) مساء الاثنين 27 / 3 / 1438هـــ وكان بعنوان (السياحة في عيون المهتمين ـ جازان نموذجاً) استضاف فيها سعادة المهندس رستم بن مقبول الكبيسي مدير مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان الذي قدم عرضا تفصيليا عن السياحة في جازان ـ حقائق وأرقام وعرج على الآمال والتطلعات.

أدار الندوة المدرب الأستاذ علي الحربي عضو الملتقى الدائم.

وقد قدم لهذا الحفل المقدم والإعلامي المبدع الأستاذ ياسر بن محمد السبعي.

وافتتح الحفل بتلاوة من كتاب الله تعالى تلاها القارىء/ حسام صميلي.

ثم قدم كلمة الملتقى الدكتور / يحيى آل مفرح عرج فيها على أهمية الملتقىً لمد جسور العلاقات وتعزيزها وتبادل الخبرات وتجديد العهد بمن نحب لزيادة فرص اللقاء في ظل صخب الرياض المتزايد الذي قد يقف أحياناً عائقاً في طريق اللقاءات الاجتماعية.

كما عرج على مقولة: ” أينما أنبتك الله أزهر”، و”من عاش لنفسه عاش صغيراً ومات صغيراً، ومن عاش لغيره عاش كبيراً ومات كبيراً” وختمها متمثلا ببيتين على غرار أبيات الإمام الشافعي رحمه الله وهما:

إذا رمتَ أن ترقى إلى سُلَّم العطا *** لتحضرْ هنا تحظى بخمس فوائدِ

لقاءٌ لـ(مشهورٍ)، و(هيجانُ) مثلُه *** وعلمٌ، وآدابٌ، وصحبةُ ماجدِ

ثم جاءت قصيدة الملتقى لشاعر الملتقى د. جبران بن سلمان سحاري عضو اللجنة التنفيذية والتي كانت بعنوان: (الفاتنة المترفة) ويقصد بها السياحة في جازان، ومما جاء فيها:

إذا (غرّدت) أضحى الجميعُ (متابعاً) *** وإن أقلعتْ فـ(النتُّ) أكبر خاسرِ!

وصدرٍ غدا للمستقلّ مساكناً *** وأنجمها من خمسةٍ نحو عاشرِ

وساقٍ زجاجيِّ التماهيْ ولامعٍ *** كلجةِ بلقيسٍ فهل من مغامرِ؟

ويبدو بأن الجمع أصبح عارفاً *** هُويتَها من دون ريبٍ مخامرِ

(سياحتُنا) في أرض جازانَ معلمٌ *** بديعٌ لمن يهفو بروح المثابرِ

يُحدّثنا فيها (الكبيسيُّ) عن رؤى *** وينقلها نحو (الحسين) المبادرِ

وفي ملتقى أبناء جازانَ خطةٌ *** على رؤيةٍ مُثلى زهت بالجواهرِ

يقدّمها (المشهورُ) في خير فكرةٍ *** ويطبعها (هيجانُ) طبعَ الدفاترِ

وتحظى بتنفيذٍ وتحرير نخبةٍ *** لهم في بلوغ الجد أسمى المحاورِ

ثم استمع الجميع للندوة بإدارة الأستاذ علي الحربي حيث قدم سيرة مختصرة لضيف اللقاء المهندس رستم بن مقبول الكبيسي ثم أتاح له فرصة الحديث فعرج على السياحة في جازان وسرد الحقائق والأرقام المهمة التي تكشف عن مدى الإقبال عليها والآمال والتطلعات وأجاب عن عدد من التساؤلات.

ثم توالت العديد من المداخلات عن هذا الجانب من كل من سعادة رئيس الملتقى د. حسين بن مشهور الحازمي ونائبه د. عبدالرحمن هيجان عضو مجلس الشورى ود. أحمد الزيلعي عضو مجلس الشورى الذي حل ضيفا عزيزا على الملتقى ود. علي العريشي عضو مجلس الشورى أيضا، ود.إسماعيل آل مفرح ود. حسن شوقي الحازمي عضو اللجنة العليا للملتقى، وأ. إبراهيم العقيلي ود. محمد محسن ديباجي ود.جبران سحاري وأ.سعيد القحطاني وأ. زيد بن ذياب آل خيرات وغيرهم.

وفي ختام اللقاء قام رئيس الملتقى ونائبه بتكريم الضيف المهندس رستم الكبيسي، ثم دعي الجميع لتناول مائدة العشاء، وكانت ليلة ممتعة.

شهد اللقاء الطاقم التنفيذي بإدارة المهندس محمد بن إسماعيل الحازمي ونائبه المهندس محمد الزكري الذي حضر من كوريا مقر دراسته، ومدير العلاقات العامة عبدالله رزيقي ورئيس اللجنة الإعلامية في الملتقى جابر بن ماطر الفيفي مؤسس صحيفة فيفاء أون لاين، وعلي الحازمي وغيرهم؛ كما حضره عددٌ من المحبين والمتابعين من خارج المنطقة .







