مجموعة فاعلي خير من جهة الغربي يكفلون حلقة تحفيظ قرآن

ساهمت مجموعة من فاعلي الخير من جهة الغربي ، في كفالة حلقة كاملة لمدة سنة كاملة بمبلغ ( ١٢٧١٧ ريال ) ، في لفتة كريمة منهم ، وبادرة جميلة تدعم التكامل المجتمعي بين جمعية تحفيظ القرآن بفيفاء ، وبين أطياف المجتمع ، وقد اختار الكافلون توجيه دعمهم لحلقة جهتهم وهي ( دار أم حبيبة رضي الله عنها بآل مخشم ) .

من جهته عبر رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم ، بفيفاء ، الشيخ يحيى بن حسن يحيى العمامي ، عن شكره و امتنانه ، لهؤلاء المجموعة ، على جميل صنيعهم ، سائلا المولى القدير أن يتقبل منهم ما قدموا وأن يجعله حجابا لهم من النار .

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