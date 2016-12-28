 مجموعة فاعلي خير من جهة الغربي يكفلون حلقة تحفيظ قرآن | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

مجموعة فاعلي خير من جهة الغربي يكفلون حلقة تحفيظ قرآن

مجموعة فاعلي خير من جهة الغربي يكفلون حلقة تحفيظ قرآن
سلطان الحربي_فيفاء أون لاين

ساهمت مجموعة من فاعلي الخير من جهة الغربي ، في كفالة حلقة كاملة لمدة سنة كاملة بمبلغ ( ١٢٧١٧ ريال ) ، في لفتة كريمة منهم ، وبادرة جميلة تدعم التكامل المجتمعي بين جمعية تحفيظ القرآن بفيفاء ، وبين أطياف المجتمع ، وقد اختار الكافلون توجيه دعمهم لحلقة جهتهم وهي ( دار أم حبيبة رضي الله عنها بآل مخشم ) .
من جهته عبر رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم ، بفيفاء ، الشيخ يحيى بن حسن يحيى العمامي ، عن شكره و امتنانه ، لهؤلاء المجموعة ، على جميل صنيعهم ، سائلا المولى القدير أن يتقبل منهم ما قدموا وأن يجعله حجابا لهم من النار .

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