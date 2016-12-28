تأسيس لجنة أهلية للتنمية الأجتماعية بحي الجزيرة بالرياض

صدرت موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الجزيرة بالرياض .

هذا وكان قد تقدم عدد من اهالي الحي المتطوعين لوزارة العمل والتنمية الأجتماعية مطالبين بالترشيح وذلك رغبة في خدمة الحي وساكنيه ، حيث تم التواصل من قبل مشرف اللجنة الشيخ محمد مطلع الحربي مع المتقدمين ليتم تحديد مساء أمس الثلاثاء الموافق 1438/03/28هـ موعدا للأجتماع بمقر جمعية انسان للأيتام بين مخرجي 15 و16 .

الجدير بالذكر انه تم حضور 22 متطوعا وقد تم ترشيح عدد (11) عضو ليتم بعد ذلك اختيار مديرا ونائبا ، وأمين للصندوق ، حيث تم التوافق بين الجميع على ترشيح الشيخ/ فهد محمد القحطاني رئيسا للجنة ، واختيار الأستاذ/ محمد عبد الله عتيق نائباَ للرئيس كما تم تعيين الأستاذ/ علي عبد الله العقل أمينا للصندوق.

علما ان من لم يتسع العدد لدخولهم مجلس الأدارة قد استعدوا جميعا بدعم اللجنة كل في مجاله وحسب استطاعته ، وقد نوه الشيخ/ فهد التويجري عضو المجلس البلدي ورئيس مجلس ادارة مكتب الدعوة بالنسيم وعضو اللجنة بأن يكون الجميع مستشارين بالاضافة لخدماتهم التي قال انها لاشك انها ضرورية فالجميع يعمل من أجل مجتمع افضل محتسبا ذلك عند الله .

هذا قد تم ضبط محضرا بذلك واستلمه مشرف الجمعية ليتم رفعه لاستكمال الإجراءات اللازمة نحو ذلك .

وقد أعرب الجميع عن شكرهم وتقديرهم للمسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على موافقتهم على تأسيس هذه اللجنة وحرصهم على كل ما يخدم المواطن في ظل القيادة الرشيدة مؤكداً أن هذه اللجنة ستسهم في رفع مستوى العمل الاجتماعي المحلي من جميع النواحي.



