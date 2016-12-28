شرطة جازان تطيح بشابين اعتديا على وافد وسلباه

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي من اﻹطاحة بشابين في العقد الثاني من العمر أعتديا على وافد وسلباه بالرغم شح المعلومات التي أدلى بها الوافد عن الجناة.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني أن مركز شرطة شمال مدينة جازان تبلغ من قبل أحد الوافدين عن تعرضه للإعتداء من قبل شخصين وسلب مابحوزته من نقود ورغم شح المعلومات التي أدلى بها الوافد عن الجناة ومركبتهم فقد تم تمرير البلاغ للفرق اﻷمنية العاملة بالميدان ما أسفر عن ضبطهما في وقت قياسي بجوار احد المراكز التجارية بمدينة جازان.

وأضاف الزهراني بأنه تم أحضار الوافد وتعرف على الجناة مشيرا إلى إحالتهم رفق أوراق القضية لجهة اﻹختصاص.