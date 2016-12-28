اقيم صباح اليوم الثلاثاء 1438/3/28 الحفل الختامي ﻹدارة التعليم بمحافظة صبيا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
تكريم مدرسة الجانبة لمشاركتها المتميزة في فعاليات اليوم العالمي للغة العربية..
كما تم تكريم الأستاذ/علي يحيى الحريصي والأستاذ/ ناجع زيدان الحريصي لتميزهم في مهمتهم التربوية
كان له بعد الله عظيم الأثر في تعليم الأبناء وتنمية المهارات وزرع القيم.
تكريم مدرسة الجانبة لمشاركتها المتميزة في فعاليات اليوم العالمي للغة العربية
اقيم صباح اليوم الثلاثاء 1438/3/28 الحفل الختامي ﻹدارة التعليم بمحافظة صبيا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
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