اقيم صباح اليوم الثلاثاء 1438/3/28 الحفل الختامي ﻹدارة التعليم بمحافظة صبيا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

تكريم مدرسة الجانبة لمشاركتها المتميزة في فعاليات اليوم العالمي للغة العربية..

كما تم تكريم الأستاذ/علي يحيى الحريصي والأستاذ/ ناجع زيدان الحريصي لتميزهم في مهمتهم التربوية

كان له بعد الله عظيم الأثر في تعليم الأبناء وتنمية المهارات وزرع القيم.

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