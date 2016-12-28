 تكريم مدرسة الجانبة لمشاركتها المتميزة في فعاليات اليوم العالمي للغة العربية | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

تكريم مدرسة الجانبة لمشاركتها المتميزة في فعاليات اليوم العالمي للغة العربية

تكريم مدرسة الجانبة لمشاركتها المتميزة في فعاليات اليوم العالمي للغة العربية
سالم المالكي ـ الداير

اقيم صباح اليوم الثلاثاء 1438/3/28 الحفل الختامي ﻹدارة التعليم بمحافظة صبيا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
تكريم مدرسة الجانبة لمشاركتها المتميزة في فعاليات اليوم العالمي للغة العربية..
كما تم تكريم الأستاذ/علي يحيى الحريصي والأستاذ/ ناجع زيدان الحريصي لتميزهم في مهمتهم التربوية
كان له بعد الله عظيم الأثر في تعليم الأبناء وتنمية المهارات وزرع القيم.

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