 مبدعون للتعليم تكرم المتأهلين من تعليم صبيا في جائزة حمدان بن راشد ب ( 9000 ريال ) | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

مبدعون للتعليم تكرم المتأهلين من تعليم صبيا في جائزة حمدان بن راشد ب ( 9000 ريال )

مبدعون للتعليم تكرم المتأهلين من تعليم صبيا في جائزة حمدان بن راشد ب ( 9000 ريال )
عبدالله الفيفي _ فيفاء أون لاين

كرمت شركة مبدعون للتعليم صباح اليوم المتأهلين للمرحلة الثانية المرشحين لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها التاسعة عشرة على مستوى المملكة ، من طلاب تعليم صبيا بحضور مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، والمشرف على شركة مبدعون للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ حسين بن علي عثاثي ، وقد تم دعمهم بمبلغ تسعة آلاف ريال ، حيث ترشح سبعة من تعليم صبيا وهم على النحو التالي :
– فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة ( مدرسة الفاروق المتوسطة بالدرب ) مبلغ ألفي ريال.
– فئة المعلم المتميز ( حسين بن يحي حنشلي ) مبلغ ألفي ريال.
– فئة الطالب المتميز ( علي محمد المالكي – محمود عبدالقادر العبدالفتاح – عمار سليمان الفيفي – محمد مسعود السعيدي – محمد عبداللطيف الصم ) مبلغ ألف ريال لكل طالب .

كما تم تكريم الأستاذ عبدالقادر أحمد عبدالفتاح الحازمي المشرف على جائزة حمدان بتعليم صبيا بتذكرة سفر إلى مكة مع زوجته وإقامة لمدة 3 ايام .

وفي نهاية التكريم قدم مدير التعليم شكره لشركة مبدعون للتعليم على دعمها للطلاب المتميزين ، ونتمنى من المؤسسات والشركات أن تكون لهم اهتمامات بدعم الطلاب المتميزين والموهوبين .

 

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*