مبدعون للتعليم تكرم المتأهلين من تعليم صبيا في جائزة حمدان بن راشد ب ( 9000 ريال )

كرمت شركة مبدعون للتعليم صباح اليوم المتأهلين للمرحلة الثانية المرشحين لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها التاسعة عشرة على مستوى المملكة ، من طلاب تعليم صبيا بحضور مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، والمشرف على شركة مبدعون للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ حسين بن علي عثاثي ، وقد تم دعمهم بمبلغ تسعة آلاف ريال ، حيث ترشح سبعة من تعليم صبيا وهم على النحو التالي :

– فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة ( مدرسة الفاروق المتوسطة بالدرب ) مبلغ ألفي ريال.

– فئة المعلم المتميز ( حسين بن يحي حنشلي ) مبلغ ألفي ريال.

– فئة الطالب المتميز ( علي محمد المالكي – محمود عبدالقادر العبدالفتاح – عمار سليمان الفيفي – محمد مسعود السعيدي – محمد عبداللطيف الصم ) مبلغ ألف ريال لكل طالب .

كما تم تكريم الأستاذ عبدالقادر أحمد عبدالفتاح الحازمي المشرف على جائزة حمدان بتعليم صبيا بتذكرة سفر إلى مكة مع زوجته وإقامة لمدة 3 ايام .

وفي نهاية التكريم قدم مدير التعليم شكره لشركة مبدعون للتعليم على دعمها للطلاب المتميزين ، ونتمنى من المؤسسات والشركات أن تكون لهم اهتمامات بدعم الطلاب المتميزين والموهوبين .