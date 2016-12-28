بحضور وكيل محافظة المسارحة:الجمعية الخيرية تختتم دورة المقبلين على الزواج

أقامت جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة دورة تثقيفية لمساعدة الشباب المقبلين على الزواج، بدعم ومشاركة مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية. وبرعاية كريمة من وكيل محافظة أحد المسارحة الأستاذ سعد الحكمي ومدير مركز التنمية الإجتماعية الأستاذ / عامر فقيهي .

قدمها المدرب الدولي المعتمد في تطوير الذات والتنمية البشرية الحاصل على دبلوم البرمجة اللغوية العصبية من المركز الكندي للبرمجة اللغوية والعصبية وممارس العلاج بالأفكار مشرف الإعلام والتوعية الصحية والدينية بقطاع بيش الصحي الشيخ / رياض السديري .

لتأهيلهم للزواج وبناء أسرة سعيدة وذلك وفق قرار مجلس الوزراء بشأن عقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، وامتداداً للدور الريادي الذي تقوم به الجمعية إتجاه هذه الشريحة المهمة من المجتمع

وقد أُقيم حفل تكريم للمشاركين في دورة المقبلين على الزواج حديثاً لعام 1438هـ, بتقديم أ.عبدالله عسيري

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشاب عبدالرحمن شراحيلي

تلى ذلك كلمة رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد عيسى فقيهي الذي شكر فيها القائمين على هذا العمل الخيري ممثلا في مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية والذي من شأنه النهوض بالوعي الأسري وبناء لبنة صالحة تخدم مجتمعها ووطنها بصورة سليمة وهادفة وأنهى كلمته بالشكرً لوكيل محافظة أحد المسارحة الأستاذ/ سعد الحكمي ومدير مركز التنمية الإجتماعية بمنطقة جازان الأستاذ/ عامر فقيهي و للأخوة أعضاء الجمعية وأخص منهم قسم العلاقات العامة والإعلام الذين كان لهم الدور البارز في إنجاح هذه الدورة سائلا الله أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.

بعد ذلك ألقى الشاب ممدوح خرمي كلمة المتدربين ثمّن خلالها ماقدمته مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية لهم من دعم مالي ومعنوي ومقدراً عمل جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة سائلا الله لهم التوفيق والسداد.

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بعدها قدم مدير التنمية الإجتماعية الأستاذ/ عامر فقيهي كلمة أثنى فيها على دور مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية على دعهما الا محدود للأعمال الخيرية كما شكر جمعية البر الخيرية بالمسارحة على أعمالها وشراكاتها الخيرية مع العديد من المؤسسات التى تعود بالنفع على المستفيدين وتبينها للعديد من البرامج الداعمة للمجتمع .

وفي نهاية الحفل قدم المشروع الخيري إعانات مادية للشباب المقبلين على الزواج مقدمة من مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية بقيمة خمسون الف ريال بعد حضورهم الدورة التدريبية التي ينظمها المشروع ضمن برنامج إعداد المقبلين على الزواج، شمل عشرة متدربين حصل كل واحد منهم على مبلغ خمسة الاف ريال مع شهادات إتمام الدورة .

كما وقعت الجمعية عدد من الشراكات الإعلامية وذلك ضمن خططها لتفعيل دور الشراكات المجتمعية ثم قدمت الهدايا التذكارية للإعلاميين والمشاركين في الحفل عند ذلك أديت صلاة العشاء بمقر الجمعية ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد لهذه المناسبة.

حضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة يتقدمهم الشيخ محمد عبده حكمي والشيخ علي نجمي والشيخ عبدالله مجممي والأستاذ علي حنتول والأستاذ يحي داود محزري مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعيه

ومدير جمعية البر الخيرية المكلف الأستاذ يوسف موسى قوفشي وعدد من منسوبي الجمعية ورؤساء تحرير الصحف.