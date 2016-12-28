مدير تعليم جازان يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للبدائل التعليمية

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان قرارا بتشكيل لجنة عليا للبدائل التعليمية، وذلك لعملية خطة تفعيل المدرسة الافتراضية لدعم عملية التعليم والتعلم ولتعويض الفاقد التعليمي لدى بعض المتعلمين.

وتتكون اللجنة برئاسة المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى الحكمي والمساعد للشؤون التعليمية للبنين الأستاذ ياسر الدويري نائبا للرئيس والمساعدة للشؤون التعليمية للبنات الأستاذة رحاب مسلم نائبا للرئيس، وبعضوية كل من مدير إدارة الإعلام التربوي الأستاذ يحيى عطيف ومدير إدارة الإشراف التربوي للبنين الدكتور أحمد عطيف، ومديرة إدارة الإشراف التربوي للبنات الأستاذة أفراح آل قاسم، ومدير مكتب التعليم بمحافظة صامطة الدكتور علي عطيف ومدير مكتب التعليم بمحافظتي المسارحة والحرث الأستاذ علي عواجي دغريري ومدير مكتب التعليم بالعارضة الأستاذ أحمد جبرة ومدير إدارة التدريب والابتعاث الأستاذ خالد رفاعي ومديرة إدارة التدريب والابتعاث الأستاذة إشراق ولي.

وتقوم اللجنة بالاجتماع شهريا لاستعراض ما تم إنجازه في مجال تفعيل البدائل التعليمية “المدارس الافتراضية” وذلك ابتداء من الخميس 30/3/1438هـ في قاعتي الاجتماعات “بنين- بنات” بتعليم جازان.