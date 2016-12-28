عين الرياض شريكاً رقمياً لمعرض (منتجون) الرابع

تأكيداً على الأهمية التي تمنحها الأسر المنتجة للاقتصاد الوطني، وضرورة انتقالها من مستهلكة إلى صاحبة حراك إنتاجي أساسي في البلاد أعرب الأستاذ عبد الله الحربي، المدير التنفيذي لعين الرياض، عن المكانة التي ينبغي منحها لتلك الأسر في إطار دعمها استثمارياً، وتحفيز الدوافع الموجودة لديها كي تبتكر المزيد من الأفكار التسويقية، وتُعزّز انطلاقتها بالدخول للعمل التجاري وتحقق العوائد المطلوبة.

كان ذلك بعد تكريم عين الرياض في معرض المستثمرات من المنزل “منتجون” بنسخته الرابعة في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، الذي افتتحه مساء الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، وحضره معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وتنظمه غرفة الرياض ممثلة بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ومركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي يستمر لمدة سبعة أيام.

وأضاف الحربي: “إنه من واقع عملنا في عين الرياض كجهةٍ شريكة في العديد من الفعاليات ذات الأهمية المتنامية في المملكة وخارجها وجدنا أن من واجبنا أن نمارس مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الأسر المنتجة، عبر تشجيع مشروعاتهن من جانب، والإسهام في غرس الوعي المجتمعي بأهمية التراث الوطني والأعمال اليدوية من جانب آخر، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المنظمة لمثل هذه الفعاليات الداعمة للمشاريع الناشئة وفق منهجيات وأسس تضمن لها الاستمرارية والنجاح من جانب ثالث”.

وجدير بالذكر أن معرض (منتجون) يحظى هذه السنة بمشاركة 600 أسرة، ويشتمل على 22 نشاط، أبرزها التقنية والترجمة وصيانة الجوالات والمأكولات والأزياء والديكور والتصوير والرسم والتجميل وغيرها، وقد اعتمد المعرض على جودة المنتج أو الخدمة إلى جانب قابليتها للتسويق كمعيار لقبول المشاركات.

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