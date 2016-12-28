 بلدي العيدابي يعقد جلسته الرابعة عشر و يناقش التقرير السنوي للمجلس | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

بلدي العيدابي يعقد جلسته الرابعة عشر و يناقش التقرير السنوي للمجلس

بلدي العيدابي يعقد جلسته الرابعة عشر و يناقش التقرير السنوي للمجلس
عبد الله الغزواني ـ العيدابي

بحضور رئيس المجلس البلدي الأستاذ متعب الغزواني و رئيس البلدية الأستاذ سالم الخالدي ناقش المجلس البلدي بمحافظة العيدابي يوم أمس التقرير السنوي للمجلس والذي يتحدث عن جميع أعمال المجلس خلال العام 1438/1437هـ والتي تمت مناقشتها في جلسات المجلس الدورية والطارئة.

وتم في نهاية الجلسة تكليف لجنة بإعداد كتيب موثق بالصور عن جولات المجلس والمهام المناطة به ومنها إعداد الميزانية والحساب الختامي واقتراح المشاريع وتقارير الإنارة و الزفلته والنظافة ومراقبة الإيرادات والمصروفات ومراقبة سير أعمال البلدية.

 

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