بلدي العيدابي يعقد جلسته الرابعة عشر و يناقش التقرير السنوي للمجلس

بحضور رئيس المجلس البلدي الأستاذ متعب الغزواني و رئيس البلدية الأستاذ سالم الخالدي ناقش المجلس البلدي بمحافظة العيدابي يوم أمس التقرير السنوي للمجلس والذي يتحدث عن جميع أعمال المجلس خلال العام 1438/1437هـ والتي تمت مناقشتها في جلسات المجلس الدورية والطارئة.

وتم في نهاية الجلسة تكليف لجنة بإعداد كتيب موثق بالصور عن جولات المجلس والمهام المناطة به ومنها إعداد الميزانية والحساب الختامي واقتراح المشاريع وتقارير الإنارة و الزفلته والنظافة ومراقبة الإيرادات والمصروفات ومراقبة سير أعمال البلدية.