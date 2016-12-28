امير منطقة مكة المكرمة يرعى أعمال الملتقى والمعرض الدولي للإنترنت

يرعى صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة في الرابع عشر من مارس القادم 2017م أعمال الملتقى والمعرض الدولي للإنترنت خلال الفترة ويستمر 3 ايام في فندق هليتون جدة الذي تتبناه مجموعة رناد العربية للمعارض والمؤتمرات بحضور ما لا يقل عن 700 مشارك وكتخصص وخبير ونحو 30 متحدثا محاليا وعالميا والعديد من مؤسسي و ممثلي شركات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ورعايه وزارة الاتصالات ومشاركة الغرفة التجارية الصناعية بجدة وكافة القطاعات ذات العلاقة بشبكات الانترنت ومفعلي الخدمات ومؤسيسها

ورفع رئيس مجلس إدارة المجموعة فعاليات الملتقى خالد هاشم ناقرواسمى ايات الشكر والتقدير لسمو الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين وامير منطقة مكة المكرمة على رعايته لاعمال الملتقى ودعمه الامحدود لهذا النوع من الملتقيات والمعارض الدولية

وقال ان سموه الكريم كان اول من دعا الى تطبيقات الحكومة الالكترونية في الخدمات المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين مستشهدا بما اكد عليه سموه الكريم على ان مكة المكرمة ستكون من المدن الالكترونية الذكيه التي تدار بكفاءة تامة بعد الانتهاء من المشروعات الكبرى التي قاربت على الانتهاء