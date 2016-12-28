 #شخبط_صح .. بادرة مميزة يقودها فريق ساند التطوعي | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

#شخبط_صح .. بادرة مميزة يقودها فريق ساند التطوعي

#شخبط_صح .. بادرة مميزة يقودها فريق ساند التطوعي
العيدابي ـ فيفاء أون لاين
في بادرة مميزة وخطوة رائدة تحمل عنوان “#شخبط_صح” ، قام فريق ساند التطوعي بمحافظة العيدابي بمنطقة جازان ، بدراسة ظاهرة الكتابة على الجدران ، وأسبابها ، ومعاينة أضرارها ، ووضع خطوات للمساهمة في التقليل منها ، حيث أنها تعد من الظواهر السلبية المنتشرة بصورة كبيرة ، وتسيء إلى مجتمعاتنا وتشوه جماله ورونق مبانيه.
وقد قام فريق ساند التطوعي بتغطية أكثر من 90 متر مربع من الكتابات والرسوم على الجدران ، ولَم تكن الفكرة فقط طلاء الجدران بالدهان لإزالة تلك الكتابات كما اعتاد الآخرون ، بل حضر الإبداع والتميز ، حيث أنشئ جدار مرخص ومخصص كي يكون مرسماً لتفريغ مواهب الشباب في المحافظة ويعكس من خلاله رونقاً وجمالاً لها ، فـ “جدار الفن والإبداع” كافل لاحتواء مثل هذه المواهب ، ومن ثمَّ قام الفريق بنشر الإرشادات التوعوية للحد من هذه الظاهرة .
جدير بالذكر أن هذه البادرة تأتي في إطار برنامج “أيامن” ، وهو برنامج مهاري معرفي عملي يهدف إلى تفعيل دور الشباب لخدمة مجتمعهم ووطنهم ، على أسس معرفية صحيحة ومهارات عملية تساهم في إنجازهم لمبادرتهم بشكل إحترافي  .

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