الطيار يعزي أسرة الأشراف بصامطة 

قدم سعادة محافظ صامطة تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد نايف بن عبدالإله آل خيرات بمنزلهم بمحافظة صامطة بعد ظهر اليوم الأربعاء 1438/3/29 وكان في استقباله والد وإخوان الفقيد وعريفة الأشراف آل خيرات الشيخ محمد أحمد آل خيرات والشيخ محمد بن حمود آل خيرات رئيس محكمة صامطة المتقاعد والشيخ أحمد بن حمود آل خيرات مساعد مدير عام الشؤون الصحية سابقا والأستاذ أحمد محمد باري مكرمي رئيس المجلس البلدي بصامطة سابقا والأستاذ عبدالعزيز بن أحمد آل خيرات مساعد مدير مستشفى صامطة العام والحسن آل خيرات رئيس نادي جازان الأدبي وجمع من أبناء الأسرة.

وقدم والد الفقيد وعريفة ومشائخ الأسرة شكرهم لسعادة المحافظ على بادرته الطيبه .