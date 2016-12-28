غرفة عنيزة تحث على استثمار الفرص الرياضية

رغبة من مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة في انجاح منتدى أندية الظل بين الواقع المأمول ” الذي ينظمه النادي العربي بعنيزة الشهر القادم بالشراكة مع مركز الجودة الشاملة الاماراتي . واستشعارا من الغرفة بدورها الاجتماعي وواجبها لإنجاح هذا المنتدى فقد نظمت الغرفة مطلع هذا الاسبوع لقاءاً تعريفيا هاما للتعريف بهذا المنتدى وحث رجال الاعمال على تمويله والمساهمة في دعمه في جميع الاصعد والمستويات . وكذلك حث رجال الاعمال والمهتمين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الرياضية التي سيوجدها المنتدى .

الملتقى التعريفي اقيم على شرف سعادة محافظ عنيزة المهندس عبدالرحمن السليم المشرف العام على منتدى أندية الظل بين الواقع والمأمول

بحضور عدداً من الوجهاء ورجال المال والاعمال والرياضيون وعدداً من المهتمين

وفى البداية تحدث محافظ عنيزة منوها بأهمية الحدث الذى تستضيفه عنيزة يوم العاشر من يناير المقبل واشار الى ان رعاية أمير المنطقة لهذا المنتدى تأتي إمتدادًا لدعم سموه الكريم لقطاع الشباب وخاصة الأندية الرياضة التي تعد الحاضنة الكبيرة للشباب بمختلف فئاتهم العمرية وهذا إن دل فإنما يدل على حرص سموه الكريم بمستقل شباب الوطن الغالي بالدعم والتشجيع والمساندة والتوجيه والوقوف بجانبهم في كل مايخدم توجهاتهم واضاف كما ان تشريف أمير الرياضة والشباب رئيس الهيئة الرياضية الأمير عبدالله بن عبدالله تأكيد على حرصه وإهتمامه بأندية الوطن مهما بعدت المسافات فيما بينها وتشريفه نجاح يجير للقائمين والمنظمين للمنتدى وناشد رجال المال والأعمال في عنيزة للمساهمة من أجل نجاح هذا المنتدى لكي يحقق كافة أهدافه الطموحة ومحاوره الهامة ونجاح المنتدى نجاح يجير بإسم عنيزة وشبابها وأبنائها وثقتي برجال عنيزة كبيرة جدًا ليكونوا خير سند وعضيد للقائمين على هذا المنتدى من أخواننا وزملائنا في النادي العربي واختتم السليم حديثه للحضور بالقول : ان الأمنيات كبيرة والطموحات عالية لنجاح هذا المنتدى لكي يعكس الصورة الجميلة لعنيزة في قدرة أبنائها على تنظيم مثل هذه الملتقيات الرائدة

كما بين رئيس النادي العربي ان المنتدى يمتلك الصيغة الدولية مشيرا الى انه سوف يسعى لخدمة ما يزيد عن 130 نادي سعودي كلها تصنف انها من اندية الظل وهي الاندية البعيدة عن بريق الاعلام وبعيدة كلياً عن الايرادات المالية كاشفاً الى إان احد أهم أهداف المنتدى هو تعظيم الايرادات المالية لأندية الظل وكذلك تحديد أوجهه الخلل ومواقعها التي تحول بين هذه الاندية وتطوير قدراتها وإمكانياتها في جميع المجالات البشرية والمالية والادارية والاجتماعية مبيناً ان المنتدى سوف يجمع عدداً كبير من الخبراء المتخصصين في عدة مجالات تفيد أندية الظل في مسيرتها واضاف ان النادي العربي بعنيزة وهو مؤسسة رياضية وثقافية وإجتماعية ذات صفة اعتبارية وبعمل تحت اشراف الهيئة العامة للرياضة . وايمانا منه بواجبه الوطني والاجتماعي في مرحلة العمل الوطنية الجديدة التي تشهد البدء بمشروع خصخصة الاندية الرياضية فقد استشعر العرباوية هذه المرحله العامة واستشعروا أهمية تنشيط دور أندية الظل كي تكون جزء هام من منظومة العمل الرياضي والاستثماري الجديدة ولكي تكون متواكبة مع هذه المرحلة لذا كان هذا المنتدى الكبير سعيا خلف تنشيط وتنمية إمكانات هذا القطاع الرياضي الكبير والذي يستوعب الغالبية العظمى من الشباب السعودي والاستفادة القصوى من مخرجاته المأموله

من جانبه قال الاستاذ محمد الموسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية : نحن كرجال اعمال مهتمين في مجال الاستثمار بمملكتنا الحبيبه وماتقدمه الدوله من فرص استثماريه للقطاع الخاص من خلال رويئة 2030 أمامنا بيئه خصبه للاستثمار في هذا القطاع الواعد والذي يستهدف جميع شرائح المجتمع وخاصة أهم شريحة لدينا وهم الشباب عماد المستقبل من خلال تطوير البنيه التحتيه للانديه مما يساعد على تغيير مفهوم الأندية والانتقال من الدائره الضيقه الى دائرة الجمع بين تقديم الخدمات التي يحتاجها المجتمع والاستثمار وابتكار أساليب تخدم جميع الأطراف لذا ادعو كافة المستثمرين من الداخل والخارج للاستثمار في هذا القطاع الحديث على مجتمعنا والذي اثبت نجاحه في الدول التي سبقتنا في هذ المجال

خاصة وان لدينا انديه على مستوى مختلف على امتداد الوطن مما يساعد على تنوع الاستثمارات وأحجامها المتنوعة واضاف نحن في غرفة عنيزة يسعدنا ويشرفنا تقديم كل أنواع الدعم والمساندة ومد جسور التعاون مع أخواننا بالنادي العربي ووضع كل أمكانيات الغرفة تحت تصرفهم بما يخدم المصالح العامة من أجل نجاح هذا المنتدى.