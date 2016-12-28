وكيل إمارة جازان يرأس الاجتماع التحضيري لمهرجان جازان الشتوي

رأس وكيل امارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن رئيس اللجنة العليا لمهرجان جازان الشتوي اليوم الاجتماع التحضيري للجنة المنظمة للمهرجان وذلك بصالة الاجتماعات الرئيسية في مقر الامارة بحضور أعضاء اللجنة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع السابق وما اشتمل عليه من رؤى ومقترحات حول المهرجان إلى جانب بحث العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بالتحضير للمهرجان الذي سينطلق خلال إجازة الربيع القادمة بمشيئة الله تعالى ويستمر لمدة عشرة أيام .

وبحث المجتمعون الموضوعات المتعلقة بالانشطة والفعاليات لكل لجنة ومناقشة تخصيص مواقع للاسواق المحلية وموقع للحرف التي تحتاج الى اشتراطات سلامة خاصة والعديد من الموضوعات والمقترحات الأخرى.

وحث الدكتور المقرن الجميع على بذل كل الجهود والعمل على تحقيق النجاح لمهرجان جازان الشتوي بما يعزز الإمكانات السياحية التي تمتاز بها المنطقة .