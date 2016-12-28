بعد سقوط عدد من المقاذيف المعادية اللواء الدويسي من احدى محافظات الشريط الحدودي : المواطن مصدر الأمن الأول

ففي الوقت الذي شهدت فيه محافظة الطوال الحدوديه سقوط عدد من المقذوفات من جانب العدو والتي نجم عنها إصابة مواطن.

فقد اكد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية اللواء ناصر بن صالح الدويسي أن المواطنين في المحافظة يعيشون في امن رغم بعض محاولات العدو اليائسة في ارسال مقاذيف بين فترة واخرى الا ان المواطن يطل هو العين الثاقبة لرجال الامن والقوات المسلحة للارشاد والابلاغ عن كل من يحاول المساس بأمن وطننا و كل من يقطن فيه .

وأشار الدويسي ، بأن كل مايرد من معلومه او تعاون بهذا الإطار هو محل اهتمام

ولاة الأمر والقادة العسكريين والأمنيين وجهد يقدر ويثمن للجميع.

وأضاف اللواء الدويسي ان تلك الزيارات والجولات للمحافظات الحدودية تاتي انفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز ، وبمتابعة و حرص معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج ومنها زيارة المواطن الذي أصيب جراء شظايا القذائف المعاديه التي سقطت ، والوقوف على احتاجات ومواقع المتضررين .