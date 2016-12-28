 ورشة الآفات الزراعية تناقش أمراض الفواكه والخضار بجازان | فيفاء أون لاين
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

ورشة الآفات الزراعية تناقش أمراض الفواكه والخضار بجازان

ورشة الآفات الزراعية تناقش أمراض الفواكه والخضار بجازان
تركي دراج _ جازان

أقام مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان ومركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلة بشركة الياسين الزراعية ورشة عمل بعنوان “آفات وأمراض الفاكهة والخضار في منطقة جازان” ألقاها عدد من المختصين بالشركة في مجال الزراعة ومكافحة الآفات باستخدام منتجات متخصصة بالآفات الزراعية خاصة بمنتجات شركة الياسين واوضح المنسق العام للورشه رئيس قسم الشون الفنيه بمركز الابحاث المهندس محمد يحي حكمي ان من الأمراض التي تم مناقشتها في الورشة أمراض المانجو مثل مرض الانثراكنوز والموت الرجعي لأشجار المانجو والتربس و ذبابة الفاكهة ووضع الحلول في كيفية وسبل مكافحتها هذا وقد حضر الورشة عدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بزراعة أشجار المانجو وكذلك زراعة الخضار بالمنطقة. مما أثرى الورشة بالمعلومات القيمة والمداخلات الهادفة والبناءة.

 

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