ورشة الآفات الزراعية تناقش أمراض الفواكه والخضار بجازان

أقام مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان ومركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلة بشركة الياسين الزراعية ورشة عمل بعنوان “آفات وأمراض الفاكهة والخضار في منطقة جازان” ألقاها عدد من المختصين بالشركة في مجال الزراعة ومكافحة الآفات باستخدام منتجات متخصصة بالآفات الزراعية خاصة بمنتجات شركة الياسين واوضح المنسق العام للورشه رئيس قسم الشون الفنيه بمركز الابحاث المهندس محمد يحي حكمي ان من الأمراض التي تم مناقشتها في الورشة أمراض المانجو مثل مرض الانثراكنوز والموت الرجعي لأشجار المانجو والتربس و ذبابة الفاكهة ووضع الحلول في كيفية وسبل مكافحتها هذا وقد حضر الورشة عدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بزراعة أشجار المانجو وكذلك زراعة الخضار بالمنطقة. مما أثرى الورشة بالمعلومات القيمة والمداخلات الهادفة والبناءة.

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