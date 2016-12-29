المجتمع بين استنزاف الموارد المادية والبشرية في ظل التهور في قيادة المركبات

*في الاونة الاخيرة اصبحت حوادث السيارات تشكل هاجسا وقلقا لكافة* *افراد المجتمع واصبحت واحدة من اهم المشكلات التي تستنزف الموارد* *المادية والبشرية بالاضافة الى* *مايتكبده المجتمع من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية حتى اصبح لزاما علينا ايجاد الحلول* *التنفيذية للحد من هذه الظاهرة التي اثقلت كاهل وجيوب المجتمع او على الاقل العمل على معالجة اسبابها* *والتخفيف من اثارها السلبية خاصة وان الدولة قد اوجدت لنا سبل الوقاية والسلامة عن طريق نوعين رئيسين من التأمين :*

*الاول : التأمين ضد الغير*

*وهذا النوع من التأمين الزامي من المرور على كل مواطن وهو يغطي الضرر على الاطراف الاخرى حيث* *يضمن اصلاح ضرر السيارات المتضررة بسببك دون سيارتك ويحميك من دخول توقيف المرور وحجزك فيه الى ان تدفع قيمة الضرر وهذا التامين الزامي لابد ان نهتم به ليخفف علينا عناء ما يترتب على هذه الحوادث لا سمح الله*.

*النوع الآخر من التأمين* :

*وهو التأمين الشامل وهو اختياري ليغطي عنك ما يترتب من ضرر عليك وعلى الاخرين بسبب الحوادث ويستفاد منه ايضا في الحوادث من المجهولين ومن السرقه وفي الكوارث الطبيعية* *ومن الحريق وهذا تامين اختياري.*

*لذا بقي علينا كمواطنين امور منها :*

1) *التوعية وهي اهم مايكون في حياتنا اليومية وتشمل جوانب*

*منها التأكد من صلاحية التأمين على كل مركبة نمتلكها* .

2) *عدم التفريط في تسليم السيارة لمن هم دون السن المقررة نظاما او لمن لا يكونوا على قدر المسؤلية*.

3) *التنبيه في عدم التهور او الدخول في المطاردات والسرعه المتهورة*.

4) *التنبيه في عدم قيادة السيارة لمن لا يحمل رخصة قيادة تؤهله.*

5) *التنبيه في عدم استخدام الجوالات او اي اجهزة اخرى تلهي او تقلل من التركيز اثناء قيادة السيارة*.

*هذه اساسيات يجب التنبه لها والاهتمام بها من كل قائد مركبة وبالذات الشباب منهم حتى لا يتعرض اي منهم للتوقيف والا يكلف اسرته او مجتمعه مبالغ نقدية تنهكهم وتنهك المجتمع وقد يكون فيها ديات لا سمح الله او مخالفات مالية كان بالامكان تجنبها لو اتبعنا الطرق النظامية السليمة الموهيئة*

*ابو عبد الله / جابر الثويعي*