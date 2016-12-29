 رياض الأطفال بجمعية تحفيظ الباحة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية | فيفاء أون لاين
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

رياض الأطفال بجمعية تحفيظ الباحة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

رياض الأطفال بجمعية تحفيظ الباحة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية
احتفلت رياض الأطفال التابعة لجمعية تحفيظ القران الكريم بمنطقة الباحة باليوم العالمي للغة العربية حبث أقيم احتفالا ً مبسطا ً للغة العربية و تنافس الأطفال بإحضار أعمال مجسمة ولوحات ومنشورات رائعة جدا لإحياء اللغة العربية وتعزيزها وغرس حبها ومفهومها في نفوس الأطفال .
وقد تنوعت الفعاليات  والبرامج من خلال الحفل الذي يهدف لبثت روح الفخر والإعتزاز باللغة العربية بين البراعم والتوعية بأهمية اللغة العربية ودورها في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع وكما تنوعت العروض والفقرات التي كانت متوافقة في جودتها مع هذا اليوم وختامها كان بتوزيع الهدايا للأطفال.

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