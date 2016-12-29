مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان يطلق فعاليات الأسبوع الثقافي بكورنيش جازان

إنطلقت مساء أمس الأربعاء فعاليات برنامج الأسبوع الثقافي الشبابي الذي ينظمه مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان ممثلاً في إدارة الهيئات الشبابية وبمتابعة مستمرة من قبل وكالة شؤون الشباب والذي يستمر على مدى 4 أيام بالكورنيش الشمالي بمدينة جازان.

حيث قص شريط الإفتتاح مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان الأستاذ إبراهيم الرياني وذلك بحضور وتشريف مدير الشئون المدنية بقوة جازان العميد ركن محمد خليل أبودية وممثل الإدارة العامة للهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب الأستاذ نايف الغامدي .

حيث تم تدشين الفعاليات عبر المعرض المصاحب للفعاليات الذي يحتضن جناح وطن الحزم التشكيلي الذي يشارك فيه أكثر من 24 فنان وفنانة تشكيلية ، إضافة إلى جناح لعشاق السيارات والدراجات الرياضية والمعدلة يشارك فيه اكثر من 50 شاب ، وجناح تشارك فيه قيادة قوة جازان ومرسم حر ومسرح مفتوح تقدم من خلاله عدد من المسابقات والالعاب الترفيهية للصغار والكبار وعروض مسرحية وإستعراضية وفقرات إنشادية وفنية ومنصة تستقطب المبدعين وأصحاب المواهب في مجالات مختلفة .

هذا وقد شهدت الفعاليات حضور عدد كبير من مرتادي الكورنيش الشمالي بمدينة جازان وأستمتعوا بتلك الفعاليات التي ستستمر يوميا وتختتم مساء السبت المقبل .

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