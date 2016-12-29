 محافظ الأفلاج يُقلد الكشافة ” نوط الحج “

قلد محافظ الأفلاج زيد بن محمد آل حسين ، ومدير التعليم بالمحافظة محمد بن مبارك الزايد ، بمقر المحافظة يوم أمس ، 15 كشافاً ” نوط الحج “، الذين تم منحهم اياه بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لتميزهم بتقديم خدمات أثرت ايجابياً على الخطة العامة للحج.

والقى المحافظ خلال الحفل الخطابي الذي اقيم بالمناسبة كلمة شكر فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين على تكريم كل من يتشرف بخدمة حجاج بيت الله ، وهنأ مدير التعليم المكرمين بهذا التكريم وحصولهم على نوط الحج من سمو ولي العهد وشكر الحكومة الرشيدة على دعمها للكشافة وتشرفها بخدمة الحرمين الشريفين ، وشاهد الحضور عرض مرئي عن مشاركة كشافة المحافظة في خدمة حجاج بيت الله الحرام .